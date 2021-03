Nem kapta vissza a Klubrádió a nemrég elvett frekvenciáját

Nem kaphatja vissza nemrég elveszített frekvenciáját a Klubrádió, miután a magyar Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (MNHH) érvénytelennek minősítette a frekvencia megszerzésére irányuló pályázatát.



Az NMHH nyertes nélkül zárta le szerdán a Budapest 92,9 MHz rádiós frekvencia pályázati eljárását, miután az eljárásban egyetlenként bennmaradt pályázó, a Klubrádió Zrt. ajánlata is érvénytelennek bizonyult - minderről a hivatal maga számolt be közleményben.A Médiatanács indoklása szerint a Klubrádió pályázata több szempontból sem felelt meg a pályázati előírásoknak, a nyilvános cégadatok vizsgálata alapján ugyanis “megállapítható, hogy a Klubrádió több éven át tartó törvénysértő gazdálkodása miatt a hatályos cégjogi szabályok értelmében bármikor kényszertörlési eljárás indítható ellene. A hazai és európai médiaszolgáltatási pályáztatási gyakorlat alapvető és általános elvei szerint a korlátosan rendelkezésre álló rádiós frekvencia működtetésére egy bizonytalan és törvénysértő gazdasági helyzetben lévő vállalkozás nem megfelelő.” Konkrétan azonban nem részletezte, hogy a törvénysértések miben is álltak volna., a Klubrádió elnöke azonban a HVG-nek arról beszélt , egy 17 oldalas dokumentumban megindokolták számukra, mik a szabálytalanságok, ebben olyanokat róttak fel, hogy egy kulturális műsoruk egy helyen 45, máshol 50 percesnek volt feltüntetve (ezt Arató azzal magyarázta, hogy egy hét 168 órából áll, így ezt váltakozni kellett), vagy hogy az ismétlésnél nem bontották ki egy műsor teljes beltartalmát, vagy hogy a rádiónak negatív a vagyona.A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) tavaly szeptemberben jelentette be, hogy ismételt jogsértés miatt nem újítja meg a Klubrádió frekvenciaengedélyét, arra hivatkozva, hogy a rádió 365 napon belül kétszer is megsértette ugyanazt a jogszabályi előírást. Szerintük függetlenül a jogsértés súlyosságától a törvény nem ad mérlegelési lehetőséget az NMHH Médiatanácsának: ha a rádió jogsértéssel működött, kizárt a hosszabbítási kérelem kedvező elbírálása. Indoklásuk szerint a rádió nem volt elzárva attól, hogy sikeres pályázati részvétel után tovább szóljon.A Klubrádió ügye egyébként az Európai Parlamentben is felmerült már több ízben is, amikor a képviselők a magyarországi médiahelyzetet tárgyalták. Az országban jelenleg nincs más olyan kereskedelmi rádió, ami közéleti függetlenséget vállalna fel.A Klubrádió helyzetéről bővebben ebben a cikkben írtunk. Címoldali kép: Arató László. Eifert János via Wikimedia Commons