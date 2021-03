Több ország elővigyázatosságból felfüggesztette az AstraZeneca-oltások beadását

Dániában, Norvégiában és Izlandon leállították az oltást az AstraZeneca vakcinájával – írja a Business Insider.



Az AstraZeneca svéd-brit gyógyszergyár koronavírus elleni vakcinája

Fotó: MTI/Rosta Tibor

A dán egészségügyi hatóság csütörtökön ideiglenesen, legalább 14 napra függesztette fel a brit–svéd cég által kifejlesztett oltóanyag használatát. Ezt azzal indokolták, hogy néhány beteg szervezetében vérrög alakult ki az AstraZeneca vakcinájának beadása után, és egyikük meghalt.egészségügyi miniszter hangsúlyozta, ez csak elővigyázatossági intézkedés. A dán egészségügyi hatóságok is hangsúlyozták, hogy jelenleg nem lehet olyan következtetést levonni, amely szerint összefüggés lenne az oltás és a vérrögképződés között.Ausztriában a hétvégén függesztették fel az oltást az AstraZeneca-vakcina egyik szállítmányával, miután meghalt egy 49 éves ápolónő 10 nappal azután, hogy beoltották. Hatósági vizsgálatok szerint az ápolónő halálához nem az oltás vezetett.Ezt követően Lettország, Litvánia, Észtország és Luxemburg függesztette fel az oltást az ugyanabból az egymillió darabos szállítmányból (ABV5300) származó vakcinákkal. Hozzájuk csatlakozott Olaszország is, amely csak az ABV2856 jelzésű szállítmányban lévő vakcinával történő oltást tiltotta meg.

Valóban kockázatos lehet az AstraZeneca oltása?



Európában eddig összesen 3 millió embernek adták be az AstraZeneca oltását, és ebből csupán 22 esetben történt vérrögképződés - hívja fel a figyelmet a BBC szakértője. Az Egyesült Királyság oltások engedélyezésével foglalkozó hatósága is megszólalt az ügyben: Nagy-Britanniában több mint 11 millió dózist adtak be, és a vérrögképződés aránya a beoltottak körében nem volt nagyobb, mint amekkora ez az arány lenni szokott az általános populáció körében.A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) csütörtöki közleménye szerint nincs olyan adat, amely megerősítené, hogy az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari csoport által a koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyag okozta volna a Dániában észlelt vérrögképződéseket., az MHRA oltóanyagbiztonsági igazgatója a felügyelet által csütörtök délután ismertetett felhívásában azt kérte, hogy mindenki, akit az egészségügyi hatóságok oltásra hívtak be, adassa be magának az oltóanyagot.londoni egyetemi tanár, a farmakoepidemológia professzora rámutatott, azok az országok, amelyek felfüggesztették az oltást az AstraZenecával, szuper-elővigyázatosan cselekedtek.

"Mivel nagyon nagy valószínűséggel tudjuk, hogy az oltás megelőzi a Covid-19 kialakulását, és mivel közel teljesen valószínűtlen, hogy az oltás okozta volna ezt a problémát (a vérrögképződést - szerk.megj), a kockázatok és előnyök mérlegelésekor a mérleg nyelve nagyon erősen továbbra is a vakcina felé billen"

- vélte.Nehéz a véletlenszerűség és a mellékhatások közötti különbségtétel - tette hozzá. Ugyanakkor hangsúlyozta:

a Covid-19 betegség viszont tényleg nagyon gyakran okoz vérrögképződést, amely miatt több száz vagy ezer ember halt meg bizonyítottan.