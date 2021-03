Elkezdődött a koronavírus-járvány harmadik hulláma Németországban

Elkezdődött az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) járványának harmadik hulláma Németországban a Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) vezetőjének egy csütörtökön ismertetett nyilatkozata szerint.



német hírportálok beszámolói szerint az ENSZ-nél akkreditált tudósítók szövetségének (ACANU) egy rendezvényén elmondta: egyértelmű jelek mutatják, hogy már elkezdődött a harmadik fertőzéshullám Németországban.Az RKI vezetője nagyon aggasztónak nevezte a járványhelyzetet, és hangsúlyozta, hogy az oltási kampány beindulásától függetlenül továbbra is a legnagyobb következetességgel be kell tartani az alapvető fertőzéshigiéniai óvintézkedéseket.Példaként említette a társas távolságtartás szabályait és a maszkviselést, amellyel kapcsolatban már januárban bevezették, hogy a közösségi közlekedésben és az üzletekben kötelező az úgynevezett orvosi vagy műtéti maszk, vagy az FFP2 védelmi osztályú, illetve KN95/N95 jelzésű részecskeszűrő maszk viselése.Lothar Wieler az ACANU tagjaival folytatott beszélgetésen kifejtette, hogy az oltási kampány versenyfutás az egyre újabb mutációkat produkáló vírussal. A célvonal már látszik, és ha nem kell megszakítani a kampányt oltóanyag-termelési fennakadások vagy más gondok miatt, őszre a lakosság 80 százaléka megszerezheti a védettséget.Amint ez sikerül, az összes korlátozó intézkedést vissza lehet vonni. Ugyanakkor emlékeztető oltásokra is szükség lesz majd, de egyelőre nem tudni, hogy milyen időközönként - mondta Lothar Wieler.Az RKI csütörtöki adatai szerint az utóbbi 24 órában országszerte 14 356 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez 20 százalékos növekedés az egy héttel korábbi 11 912-höz képest. Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 2 532 947 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t.A hétnapi fertőzésgyakoriság - az előző hét napon regisztrált új fertőzöttek százezer lakosra vetített száma - 69,10. Egy héttel korábban 64,70 volt.Ugyanakkor a vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben egy nap alatt regisztrált halálesetek száma 321-re csökkent az egy héttel korábbi 358-ról. Az új halálesetekkel 72 810-re emelkedett a járvány áldozatainak száma Németországban.A december végén elindított oltási kampányban az utóbbi időszakban naponta átlagosan 220 ezer adag védőoltást adtak be. A szövetségi kormány csütörtöki adatai szerint legalább egy adagot 5 756 572 ember, a lakosság 6,9 százaléka kapott, és közülük 2 674 692 ember, azaz a lakosság 3,2 százaléka mindkét adagot megkapta.