Feminista sztrájk március 8-án, 30 ezren tüntettek Párizsban

Több tízezren tüntettek hétfőn Párizsban és más francia nagyvárosokban a nemzetközi nőnap alkalmából a nemek közti egyenlőtlenségek felszámolásáért, amelyeket a koronavírus-járvány és az ország többszöri lezárása felerősített.



A tüntetők elítélték, hogy a nők ugyanazon munkáért nem kapnak ugyanakkora fizetést, mint a férfiak, valamint rendszeresen diszkrimináció, illetve szexuális és szexista bántalmazás áldozatai. A karneváli hangulatú párizsi menet élén vonulók molinójukon "feminista sztrájkra" szólítottak fel.A szervezők szerint a fővárosban mintegy 30 ezren vonultak utcára."Kár, hogy 2021-ben is még a jogegyenlőségért tüntetünk" - mondta egy 22 éves egyetemista lány az AFP francia hírügynökségnek. Szerinte a járvány visszalépést jelentett a nők jogainak területén.Strasbourgban több százan - köztük száz szülésznő - tüntettek a nőknek és a férfiaknak egyforma elismerésért a munka világában."Ez nem kizárólag a nők harca. A férfiaknak is szerepük van abban, hogy tudatosodjanak az egyenlőtlenségek" mondta egy 30 éves tűzoltó a strasbourgi felvonuláson.A munka világában a nemek között még mindig meglévő egyenlőtlenségek tudatosítására a nőket jelképesen arra kérték a felvonulók, hogy délután 3 óra 40 perckor hagyják abba a munkát, mert a nők és férfiak összes keresetének középső értéke alapján a bérszakadék a két nem között mintegy 25 százalék.A nyolc nagy szakszervezet közül hét közös közleményben kérte, hogy az elsősorban nők által betöltött munkakörökben kezdődjenek tárgyalások a fizetések emeléséről."Teljesen abnormális, merem azt mondani, botrányos, hogy ugyanazon munkáért, még akkor is, ha történt előrelépés, a fizetés nem ugyanaz. Ez megmagyarázhatatlan" - mondta hétfőnfrancia miniszterelnök, aki jelezte, hogy a témában két prioritást jelöl meg: a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelmet és a tartásdíj fizetésének reformját.