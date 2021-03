Ukrajnában listázzák a kettős állampolgárokat, majd megfosztják politikai jogaiktól

Aláírta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a 85/2021. számú rendeletet, amelyet a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) február 26-án terjesztett fel a kettős állampolgársággal kapcsolatban. Erről az Elnöki Hivatal adott ki közleményt március 4-én – írja a karpatalja.ma.



A határozat szerint a következő két hónap folyamán a ukrán nemzetbiztonság és a Védelmi Szolgálat (SZBU) felméri a kettős állampolgárok számát, különös tekintettel azokra, akik állami és politikai pozíciókat töltenek be. A felmérést követően hat hónap áll majd rendelkezésre, hogy a kettős állampolgárok állami és politikai szerepvállalását betilthassák, azaz sem helyi, sem önkormányzati, sem országos hivatali tisztségeket nem tölthetnek be, és állami vállalatok vezetői sem lehetnek, illetve nem juthatnak államtitkok birtokába sem.. Továbbá az érintett kettős állampolgárok sem választási bizottsági tagok, sem választási megfigyelők nem lehetnek, illetve kampányokat sem szervezhetnek helyi és országos választásokon, e mellett politikai pártok tagjai sem lehetnek.Az ukrán hatóságok egy olyan eljárás kidolgozását is támogatják, amely betiltaná a kettős állampolgárságot, és arra kötelezné az érintett személyeket, hogy mondjanak le a nem ukrán (magyar, román, stb.) állampolgárságukról. Telex.hu megjegyzi, hogy az intézkedés az mindeddig a lehető legdurvábban diszkriminálhatja a kárpátaljai magyarságot, mivel szinte mindenikük rendelkezik magyar állampolgársággal is.Mint korábban írtuk , januárban életbe lépett a kisebbségi nyelvhasználatot korlátozó törvény. (karpatalja.ma, telex.hu)Nyitókép: karpathir.com