Ezúttal Magyarország sem úszta meg a teljes lezárást

Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön jelentette be, hogy:



- bezárnak az óvodák és az általános iskolák is, a diákok online tanulnak tovább;- március 8-tól két hétre bezárják az üzleteket, ez alól kivételt jelentenek az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a drogériák és a benzinkutak;- megszüntetnek minden szolgáltatást, kivéve a magánegészségügyi szolgáltatásokat;- a konditermek is be kell zárjanak;- ahol lehet, otthoni munkavégzésre kell áttérni;- szigorítják a határátlépést;- és minden szabadtéri környezetben kötelező ezentúl a maszkviselés.Az intézkedések mellett nyitva maradhatnak a parkok és a szabadtéri sporttevékenység is szabad lesz.