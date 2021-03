Nem bírnak a koronavírus gócponttal Tirolban, az EU 100 ezer dózis Pfizer vakcinát küld Ausztriának

Az osztrák alpesi régió jelenleg az egyik legnagyobb koronavírus gócpontnak számít Európában, ahol a vírus Dél-Afrikából eredendő vírustörzse miatt alakult ki vészhelyzeti állapot még február közepén - írja a Biziday a német Deutche Welle információira hivatkozva.



A szakértők úgy vélik, hogy ezzel a vírustörzzsel való fertőzött személyek kevésbé mutatnak tüneteket, ámbár ez a mutáció ellenállóbbnak bizonyult az oltásokkal szemben.Az EU ezért külön felügyelő csapatot delegált a régióba, hogy az ottani oltási kampány hatékonyságát felmérjék, továbbá egy különleges szállítmányt is biztosítanak Ausztriának: 100 ezer Pfizer-BionTech oltóanyagot küldenek az országba, hogy a régió lakosságát beoltsák.Az osztrák kormány korábban bejelentette, hogy a tartomány mind a 80 ezer felnőtt lakóját beoltják a koronavírus ellen.A vészhelyzetre való tekintettel, Tirol tartományát még múlt hónapban teljesen lezárták, a helyi lakosság is csak negatív koronavírusteszttel hagyhatja el a régiót.Sajtóinformációk szerint a gócpont többek között azért is alakulhatott ki, mert az osztrák sípályák - az olaszországi síparadicsomokkal együtt - nem voltak hajlandóak bezárni az ünnepi időszakban.