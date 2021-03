WHO: irreális azt gondolni, hogy már ebben az évben véget ér a járvány

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a koronavírus világjárvány valószínűleg nem ér véget ebben az évben – írja a Digi24.



, a WHO a WHO vészhelyzeti igazgatójának tájékoztatása szerint nagyon korai és irreális lenne azt gondolni, hogy az év végéig végetér a koronavírus járvány. Ami szerinte véget érhet, amennyiben elég felelősségteljesen gondolkodunk, az a járványhoz kapcsolódó kórházi kezelések, halálesetek és tragédiák.A WHO jelenleg arra összpontosít, hogy minél alacsonyabban szinten tartsa a vírus terjedését és egyre több embert oltsanak be.Ryan szerint bár javult a helyzet az oltások ügyében, azért még mindig hatalmas kihívással néz szembe a világ, közben az esetek száma továbbra is növekszik. Mindezek ellenére a WHO képviselője bizakodó volt, azt mondta, amennyiben az oltás nem csak a halálesetek és a kórházi ellátást igénylő személyek számát csökkenti, hanem jelentős hatással lesz a fertőzés kockázatára nézve is, akkor ez nagy előrelépést jelenthet a világjárvány ellenőrzése felé. ( digi24 /agerpres)