Közel 300 ezer nőt sterilizáltatott, most bíróság elé került a volt perui elnök

Hétfőn kezdődött Limában Alberto Fujimori pere, akit azzal gyanúsítanak, hogy több ezer szegény nőt (köztük igen sok őslakost) sterilizáltatott erőszakkal 1996 és 2000 között.



Fujimorin kívül, aki 1990 és 2000 között vezette Perut, eljárás indult 3 volt egészségügyi miniszter és más hivatalosságok ellen is „élet és egészség veszélyeztetése” illetve „súlyos sérülés okozása” valamint „az emberi jogok súlyos megsértése” miatt.Amint az Agerpres az AFP hírügynökség nyomán írja, az említett időszakban a perui kormány egy családtervezési programot indított, melynek részét képezte a petevezetékek elkötése, elvileg önkéntes alapon. A kezdeményezés célja a születések számának csökkentése, illetve a gazdasági fejlődés elősegítése volt.Hivatalos becslések szerint 272 028 perui nőnek kötötték el a petevezetékeit. Akik közül 2 074-en később hivatalos panaszt tettek, azt állítva, hogy erőszakkal vették rá őket a beavatkozásra. Ugyanakkor, a hivatalos adatok szerint, 18 nő halt bele az operációba.A japán származású volt elnök 82 éves, és akár 25 év börtönt is kaphat az emberi jogok megsértése és korrupció miatt.A perui kormány 2015-ben indítványozta egy jegyzék készítését az erőszakos sterilizálás áldozatairól, majd 2018-ban kezdődött a büntetőeljárás. A főügyész szerint a vádlottak „az emberek életével és egészségével játszottak, anélkül, hogy az okozott kár érdekelte volna őket”.Az áldozatok elvileg kárpótlást is kaphatnak majd az államtól egy olyan alapból, melyből az 1980 és 2000 közötti fegyveres konfliktusok áldozatait is kártalanítják.