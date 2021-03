Azt is beírnák a vakcinaútlevélbe, hogy milyen oltás kapott az igazolást felmutató személy

Egyre több az oltási útlevél, és egyre kevésbé világos, mi szerint ítélik majd meg egymáséit az egyes államok. Egyelőre úgy néz ki, hogy leginkább a vakcina típusától függ, hogy elfogadják-e az igazolványt a határőrök. Az EU államai korántsem jutottak végső álláspontra az ügyben, egyre több a kérdőjel - számol be a fejleményekről az Euronews.



Felső-Bajorországban már kiadtak egy - egyelőre szimbolikus - dokumentumot, amely azonban egyelőre még nem jogosít semmire, de a bajor hatóságok azt ígérik, hamarosan meglesz hozzá az adminisztratív háttér. Úgyhogy az önkormányzatok el is kezdték szétküldeni az igazoló kártyákat mindazoknak, akiket már beoltottak.Míg egyesen boldogan fogadják az utazásra feljogosító vakcinaútlevelet, addig mások számára ez nem ennyire felszabadító. Sokan úgy gondolják, hogy ez nem fair, mert az oltási kampány a vártnál lassabban halad, a gyártók nem tudják leszállítani a vállalt mennyiséget, ezért a lakosságnak csak egy töredékét sikerül beoltani nyárig. tehát aki önhibáján kívül nem jut az oltáshoz, annak nem szabad utaznia? - teszik föl sokan a kérdést.Az Unióban videócsúcs volt a múlt héten, az oltási kampány hatékonyabbá tételére kerestek megoldást, de az oltási igazolásról is volt szó . Több tagállam is sürgette, hogy legyen uniós, vagyis a közösségen belül mindenütt érvényes oltási útlevél. A többség azonban még korainak tartja, hogy erre támaszkodva feloldják az utazási korlátozásokat. Még mindig nem tudni, fertőzhetnek-e a beoltottak. És

feszültséget teremt, hogy egyelőre csak keveseknek lenne ilyen mentességük.

Görögország viszont már kiadta saját oltási útlevelét, és ajánlást küldött erről Brüsszelbe is. A görög oltási útlevelet egyelőre csak az oltásban világelső Izrael fogadja el. De Athén állítólag a brit kormánnyal is tárgyalásban van.Úgy tudni, hogy Brüsszelben egyelőre nincs visszhangja ennek, de a közösség vezetése továbbra is fontosnak tartja, hogy a járvány miatt elrendelt korlátozásokat - egy újabb gyilkos hullám elkerülése érdekében - egyeztetve építsék le a tagállamok.Eközben mindenki azt figyeli, hogyan indul újra az élet Izraelben. Ott már azok, akik be vannak oltva, mehetnek edzőterembe, uszodába, kulturális intézmények és szállodák is fogadhatják őket. Bár ez csak azoknak az országoknak lehet modell értékű, amelyek ilyen tempóban tudnak oltani.

Izraelben ugyanis már a lakosság több mint harmadának, hárommillió kétszázezer embernek van oltási útlevele.