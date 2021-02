Észtországba látogat Klaus Johannis, de vajon mi lehet ennek a hátterében?

Az államfő arról egyezett meg telefonon észt kollégájával, hogy júniusban Észtországba látogat. Kettejük között - az Agerpres szerint - azért került sor a telefonos egyeztetésre, mert a két ország éppen száz éve vette fel a hivatalos diplomáciai kapcsolatot.



Beszélgetésük során a kétoldalú kapcsolatok alakulásáról is szó esett a koronavírus-válság kezelése és a Három Tenger Kezdeményezése kapcsán Azonban nem lehet elmenni annak a ténye mellett sem, hogy a balti állam 1,3 millió lakosságához képest a világ egyik legkorszerűbb digitális hatalmát képviseli. Az észtek számára ugyanis az orosz propaganda gépezettel szemben az internet egyfajta demokrácia zálogaként is van számon tartva. Az ehhez megfelelő biztonság is megvan, amelyről mindent elmond, hogy a NATO legtöbb kiberbiztonsággal kapcsolatos intézménye Észtországba települt.Románia azonban feltehetően nem áll majd meg annál, hogy a digitális oktatás lehetőségeiről kérdezze az észt kormányfőt, decemberben ugyanis a külügyminiszter bejelentette , hogy Bukarestben nyitja meg az Európai Unió (EU) az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpontot, azaz az EU Kiber Központját. (Ez az első uniós struktúra, amelynek Romániában lesz a székhelye.)"Ezzel a döntéssel elismerték Románia elkötelezettségét az európai projekt iránt és a szakértelmet, amellyel az ország rendelkezik a digitális ágazatban és a kiberbiztonság területén" - hangsúlyozta a szaktárca a döntés kapcsán. Az erről szóló döntést maga Klaus Johannis államelnök diplomáciai sikernek nevezte és azt írta, hogy bukaresti központ megnyitása rendkívüli lehetőséget nyújt arra, hogy hozzájáruljunk az összes EU-tagország kibernetikai biztonságához.Ugyanakkor, a Három Tenger Kezdeményezés is közlekedési, energetikai és digitális hálózatok fejlesztéséről és összekapcsolásáról egyezett meg Bukarestben 2018-as csúcstalálkozóján.Egyébként Észtország nemcsak arról híres újabban, hogy digitális nagyhatalom lehet, hanem arról is, hogy az első ország, amelyet két nő vezet.államfő ugyanis kérte fel kormányalkotásra az előző miniszterelnök lemondása után.