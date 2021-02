Angela Merkel az EU-csúcson: nyár előtt elérhetők lesznek a digitális oltási útlevelek

Az Európai Unió vezetői csütörtök este megvitatták a koronavírus oltási útlevelek lehetőségét, ami lehetővé tenné, hogy azok a személyek, akik már beoltották magukat, enyhébb korlátozásokkal nézzenek szembe és mozoghassanak az EU területén.



osztrák kancellár a csúcstalálkozó előtt elmondta, hogy ha az Európai Unió nem tud megállapodni a beoltott személyeknek előnyt biztosító lehetőségekről, akkor Ausztria és más, azonos véleményen lévő tagállamok saját megoldást keresnek.bolgár miniszterelnök pedig az oltási útlevelek bevezetését szorgalmazta. Ausztria, Görögország, Olaszország, Spanyolország és Bulgária ugyanis támogatja az oltási útlevél ötletét.Ezzel szemben a más tagállamok, mint például Franciaország, Németország fenntartásokkal kezelte a témát, mert nem világos, hogy a beoltott személyek megfertőzhetnek-e másokat, ugyanakkor felmerült a diszkrimináció kérdése is az önkéntesen vállalt, vagy nem vállalt oltás miatt, hisz így a beoltottak plusz előnyt élvezhetnek másokkal szemben.Az EU-nak azért is kiemelten fontos a téma, mert az országok gazdasági szövetségén alapuló intézmény tagjai közül többen, főleg Dél-Európából nehéz helyzetbe kerültek a koronavírus miatt, hisz erősen függnek a turizmustól, így például Görögország és Spanyolország is kétségbeesetten próbálja megmenteni a nyári turista szezont.német kancellár az EU vezetőinek online csúcstalálkozója után, csütörtök este azt nyilatkozta, a digitális vakcinázási tanúsítványok, amelyek a koronavírus világjárvány ellenére lehetővé teszik az emberek számára, hogy Európában utazzanak, valószínűleg nyár előtt elérhetők lesznek - írja a Reuters."Mindenki egyetértett abban, hogy digitális oltási tanúsítványra van szükségünk" - mondta Merkel csütörtök este sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy az Európai vezetőnek majdnem három hónapra lesz szüksége az ilyen dokumentumok technikai alapjának megteremtéséhez.

Biztonságos és tiszta turizmust és közös oltási bizonyítványt szeretnének

A közlekedési és idegenforgalmi bizottság képviselői a turizmusra vonatkozó uniós kritériumok átláthatóságát és biztonságosságát kérik, ami a közös oltási bizonyítvány meglétét is jellemeznie kellene, illetve amelyeknek szerintük a fenntartható turizmusra vonatkozó új uniós stratégia részét kell képezniük.Épp ezért a bizottság tagjai csütörtökön felszólították az EU-tagállamokat, hogy teljes mértékben és haladéktalanul hajtsák végre a biztonságos utazásra vonatkozó közös kritériumokat.A képviselők közös vakcinázási bizonyítványt akarnak, amely a PCR-tesztel és a karanténkövetelmények alternatívájává válhat, miután elegendő bizonyíték van arra, hogy a vakcinázott emberek nem továbbítják a vírust, illetve miután a vakcinázási eljárásokat kölcsönösen elismerik. Hangsúlyozzák, hogy fontos az uniós formanyomtatvány kiadása az utasok azonosítására és olyan alkalmazások kifejlesztésére, amelyek névtelenül és önként észlelik és figyelmeztetik az őket használó embereket.A képviselők üdvözlik a "re-open EU" portál használatát, és arra ösztönzik az uniós országokat, hogy világos információkat küldjenek a Bizottságnak a szabad mozgásra vonatkozó jövőbeli korlátozások alkalmazásáról vagy megszüntetéséről.Az állásfoglalásról valószínűleg az Európai Parlament második plenáris ülésén, márciusban szavaznak majd.A Covid-19 világjárvány megbénította az európai idegenforgalmi ágazatot, amely 27 millió embert foglalkoztat, és az EU GDP-jének csaknem 10%-át teszi ki. Jelenleg 6 millió munkahely van veszélyben az Európai Parlament szerint.