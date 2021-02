Brüsszel a határzár feloldására szólított fel hat tagállamot, köztük Magyarországot

Az Európai Bizottság felszólított hat uniós tagállamot - köztük Magyarországot - arra, hogy haladéktalanul oldja fel a koronavírus-járvány miatt elrendelt határzárat, mert sérül az uniós állampolgárok szabad vándorlásának alapelve - írja az Euronews. A magyar kormányon kívül a belga, a dán, a finn, a német és a svéd kabinet válaszát várják Brüsszelben tíz napon belül.



Németországot azért is éri bírálat, mert nem azonos alapon ítéli meg a különböző határszakaszain belépőket. Az ausztriai Tirol, illetve Csehország felől kizárólag németeket és németországi állandó lakosokat enged be. A Franciaország felőli határsávban viszont továbbra is engedi az ingázást.A járványhelyzet eközben romlik a kontinens több régiójában. Csehországban és Szlovákiában katasztrófa közeli a kórházak túlterheltsége. Magyarországon is egyre több a naponta regisztrált új eset, és a járvány halálos áldozatinak száma is emelkedik, de kiugró változás egyelőre nincs. A tendencia miatt viszont máris a veszélyes országok közé került.Franciaországban is újra felfelé kúsznak a napi adatok, miközben a súlyos esetek száma is 12 hetes csúcsot döntött kedden. Majdnem 3500 koronavírus-fertőzöttet ápolnak intenzív osztályon. A francia kormány helyi kijárási tilalmakkal igyekszik gátat vetni a mutáns koronavírusok terjedésének. A szakemberek sürgetése ellenére el akarja kerülni, hogy újra országos karantént kelljen hirdetnie.A brit szigeteken megkezdődik a nyitás a jövő héten, de számos korlátozás továbbra is érvényben marad a rendkívül hatékony oltási kampány ellenére. Mindenütt az iskolákkal és a gyermekellátás egyéb intézményeivel kezdik - Írországban a diákok egy része már a jövő héten, Angliában csak egy héttel később, de akkor mind elmehet iskolába.Ugyanígy Hollandiában is, annak ellenére, hogy az országot vörös zónaként mutatják a friss járványtérképek. A heves tiltakozást kiváltó éjszakai kijárási tilalom viszont érvényben marad.