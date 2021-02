Gulácsi Péter felhívására az USR EP-képviselője is kiállt a család az család mozgalom mellett

„A szerelem az szerelem, és mindannyiunknak joga van hozzá” – írta Twitterén Nicu Ștefănuță, a kormánypárti Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) európai parlamenti képviselője.



Astăzi, de Dragobete, urmez exemplul lui Péter Gulácsi și vreau să susțin inițiativa #acsaladazcsalad.



Dragostea e dragoste și toți trebuie să avem dreptul la ea.#loveislove #familyisfamily #acsaladazcsalad.

A család az család - ez nem is lehet kérdés!



A család az család - ez nem is lehet kérdés! Több mint 14 éve külföldön élek, mind a magánéletben, mind a...

Az EP-képviselő azon kívül, hogy kiállásával egy magyarországi kezdeményezéshez csatlakozott és három nyelven, köztük magyarul is megírta, hogy a család az család, mindezt azzal fejelte meg, hogy elárulta azt is, hogypéldáját követi, az ő felhívására reagált ezáltal.Ami már csak azért is érdekes, mert a magyar labdarúgó-válogatott és az RB Leipzig kapusáról van szó, aki kedden a Facebook-oldalán állt ki az egyenjogúság mellett, ezzel pedig hatalmas komment cunámit indított el a közösségi médiában, de még a nemzetközi sajtóban is.Németországban például a Spiegel is beszámolt a posztról, cikkét a „Gulácsi Péter, az RB Leipzig kapusa a homoszexuálisok egyenlő jogaiért kampányol” címmel közölte. A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint pedig ez úgy is értelmezhető, hogy „Gulácsi bírálja hazája politikáját, amiért számos negatív reakciót kap”, Magyarország ugyanis tiltja, hogy homoszexuális párok gyermekeket fogadjanak örökbe.A kampányban, amely az acsaladazcsalad.hu oldalon indult, szülők illetve szakértők (családterapeuta, pszichológus, bölcsődei nevelő, stb.) válaszolnak meg névtelenül, interneten feltett, gyakran gyűlölködő kérdéseket. Ezzel beszélgetést szeretnének indítani a társadalomban a családokról és egyben el akarják oszlatni a szivárványcsaládokkal kapcsolatos leggyakoribb félreértéseket. A kampányt időzítése kapcsolódik az elmúlt hónapok eseményeihez, amelyek aggodalommal töltötték el a magyarországi szivárványcsaládokat.A kampánnyal arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a gyerekek számára nem a szüleik neme fontos, hanem az, hogy szeressék egymást, valamint, hogy szeretet, odafigyelés és gondoskodás vegye körül őket.