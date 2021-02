Egyre sürgetőbb kérdéssé válik a turizmus miatt az EU oltási útlevele

Az Európai Unió vezetői várhatóan csütörtökön állapodnak meg a koronavírus elleni oltási útleveleiről.



Az erről szóló döntés azért is sürgető kérdés, mert több, a turizmustól erősen függő déli EU-ország kétségbeesetten próbálja megmenteni a nyári turisztikai szezont az oltási útlevél bevezetése által, írja a Reuters.A országos lezárások és korlátozások gazdasági hatásai különösen az EU déli részét érintették, ahol az országok jobban függenek a turistáktól. Ezért például Spanyolországban és Görögország mind az oltás, mind pedig az EU-s vakcina útlevél tekintetében igyekeznek mihamarabb eredményt elérni, hogy az oltást követően a turisták ismét korlátozás nélkül utazhassanak.Bár a tagállamok egyetértenek abban, hogy a vakcinázási útlevél jelenlegi változata helyes és üdvözlendő, a pontos részleteit még ki dolgozni: például kérdéses a Reuters szerint az is, hogy digitális formátumban lesz-e (függetlenül attól, hogy globálisan el kell-e fogadni), és a vakcinázás melyik szakaszában kell kiadni.Az EU a hírügynökség forrásai szerint együttműködik majd ez ügyben a nemzetközi légiközlekedési Szövetséggel (IATA), a Gazdasági Együttműködési és fejlesztési szervezettel (OECD) és az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) az útlevelek előállításában.Bár az útlevél gondolata üdvözlendő, az ilyen dokumentumok alapján történő utazás néhány jogi problémát is felvet, így egy ideig még biztosan várni kell majd az útlevél részleteinek pontosítására és kibocsátására.Annak ellenére, hogy a hivatalos álláspont az, hogy az uniós országok együtt oldják meg a problémát, egyesek úgy dönthetnek, hogy egyénileg gyorsabb lesz. Például februárban Görögország és Izrael megállapodást írt alá a görögországi utazási korlátozások enyhítéséről azoknak az izraelieknek, akiknek bizonyítékuk van arra, hogy beoltották őket a COVID-19 ellen.De Németország és Franciaország visszautasítja a beoltott személyek kiváltságainak megadását. Németország és Franciaország szerdán bírálta annak lehetőségét, hogy kiváltságokat biztosítsanak a vakcinázott embereknek, mivel a Covid-19 elleni oltás nem kötelező, ezért szerintük nem kellene korlátozni az emberek szabadságait, e tekintetben pedig felmerül a diszkrimináció kérdése is."Mindaddig, amíg a vakcinázott emberek száma még mindig sokkal alacsonyabb, mint a vakcinázásra váróké, az államnak nem szabad másképp kezelnie a két csoportot. Ezenkívül világosan kell tudnunk, hogy a vakcinázott emberek már nem fertőznek" - mondtanémet kancellár a Frankfurter Allgemeine Zeitung kiadvánnyal készített interjúban aszerint.a maga részéről elutasította a kötelező vakcinázás gondolatát és a vakcinázott emberek kiváltságainak megadásának lehetőségét, azzal érvelve, hogy ez a szabadság korlátozása lenne."Jelenleg nem adhatunk plusz jogokat azoknak az embereknek, akiket beoltottak azokkal szemben, akiknek nincs hozzáférésük. Az oltási kampány halad. Rendkívül helytelen és paradox lenne azt mondani azoknak, akiket nem oltják be magukat, hogy nincs joguk bizonyos tevékenységek folytatására" - mondta, az európai ügyekért felelős francia államtitkár a BFMTV-nek.A diszkrimináció kockázatával kapcsolatos kérdéseket az Egyesült Királyságban is felvetették. "Ha néhány ember nem fér hozzá a Covid-19 tesztekhez vagy vakcinákhoz, ha nem tudnak fizetni értük, akkor nem tudják bizonyítani orvosi státuszukat, és jogaikat korlátoznák" - figyelmezteti, a brit Exeter Egyetem jogi professzora.