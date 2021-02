Bűnösnek vallotta magát, 15 év börtönre ítélték a máltai újságíró-gyilkosság egyik elkövetőjét

Ítélet született abban a gyilkossági ügyben, ami alapjaiban rengette meg a máltai korrupció-ellenes törekvéseket, és amelyben maga a volt kormányfő is érdekelt volt, kabinetfőnöke pedig állítólag tettlegesen is részt vett a tragikus események kirobbantásában.



Az ítélet kihirdetésekor a bíróság jelezte is, hogy figyelembe vette azt a tényt, hogy Musca amellett, hogy elismerte bűnösségét, együttműködött a rendőrséggel.

15 év börtönbüntetésre ítélték, aki egyike volt annak a három férfinak, akiketoknyomozó újságíró maffia filmekhez hasonlító meggyilkolásával vádoltak. A tényfeltáró újságírót ugyanis 2017 októberében robbantásos merényletben ölték meg, az autójában elhelyezett pokolgéppel.Az újságíró a legmagasabb szintű korrupciós ügyekkel foglalkozott, és egy olyan ügyre is fényt derített, amelyben a máltai kormány is szervesen érintett volt. Mivel a nyomozás egy ideig stagnált, többek között, az Európai Néppárt frakcióvezetője is úgy gondolta, hogy azért nem halad előre a nyomozás, mert "kapcsolatok vannak a máltai állam és a maffia között" Vincent Musca kedden beismerte a gyilkossági vádat, ezért a La Valletta-i bíróság döntött az ügyében.Muscat 2017 decemberében vették őrizetben, amikor két másik férfival,val és annak testvérével,del együtt a merénylet megtervezésével és végrehajtásával vádolták meg. A Degiorgio testvérek mindeddig ragaszkodtak ártatlanságukhoz.A negyedik gyanúsítottat,üzletembert, aki magas szintű politikai kapcsolatokkal rendelkezik, a merénylet elkövetésével és bűnrészességgel vádolták . Fenech azonban eddig visszautasította az állításokat, szerinte ugyanis a gyilkosság valódi kitervelőjevolt miniszterelnök kabinetfőnöke.Bár Vincent Muscat nem rokona, viszont az újságíró meggyilkolásának idején hivatalban lévő miniszterelnök, más magas rangú politikussal és kormányzati tisztviselővel együtt kellemetlen helyzetbe került a nyomozással párhuzamos korrupciós ügyek napvilágra kerülése miatt. Így 2019 decemberében lemondott tisztségéről és megbukott a kormány.Joseph Muscat máltai ex-miniszterelnököt viszont nemcsak ezért érte éles bírálat, azon kívül, hogy állítólag a gazdasági minisztere is fizetett azért , hogy az újságírót meggyilkolják, az oknyomozó kiderítette, hogy egy cég,

amelynek neve megjelent a Panama Papers botrányban is

, az Egrant Inc., a volt miniszterelnök feleségéhez,hoz tartozik, aki állítólagazerbajdzsáni elnök egyik lányától kapott pénzt azon a panamai Mossack Fonseca ügyvédi irodán keresztül, amely a Panama Papers botrány középpontjában állt.A Panama-iratok összeállításán mintegy nyolcvan ország négyszáz újságírója dolgozott, az információkat állítólag egy ismeretlen szivárogtatta ki, a panamai Mossack Fonseca ügyvédi irodából. Az oknyomozók munkája nyomán aztán csaknem 12 millió adat, összesen 2,6 terabájt nagyságú adattömeg állt össze, amely nagy nemzetközi vállalatok, politikusok, bűnözők adóelkerülési gyakorlatát dolgozta fel, bemutatva a legfontosabb adóparadicsomokat is. Ezt az óriási adatbázist nyitották meg május elején mindenki számára.