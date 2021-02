Anthony Fauci: lehetséges, hogy az amerikaiak 2022-ben maszkot fognak viselni

Lehetséges, hogy az Egyesült Államokban 2022-ben is maszkot kell viselnie a lakosságnak a koronavírus elleni védelem érdekében – jelentette ki Anthony Fauci az Egyesült Államok vezető járványszakértője a CNN-en érdeklődésére.



Az újságírók arról kérdezték a szakértőt, hogy az amerikaiaknak jövőre is maszkot kell-e viselniük, Fauci ehhez azt is hozzá tette, hogy attól függ, hogy mit jelent majd a normalitás.Az immunológus, akielnök orvosi tanácsadója is, úgy véli, hogy az év végére jelentős mértékben normalizálódik a helyzet az elmúlt év "szörnyű terhéhez" képest. A maszk viselése azonban elengedhetetlen a vírus terjedésének lassításához az amerikai betegségmegelőzési és járványvédelmi központ szerint.A Biden-adminisztráció ezért is ragaszkodott ahhoz, hogy a Trumpénál szigorúbb maszkviselési szabályt hozzon, kötelezővé téve a maszkviselést az államok között utazók és a szövetségi tartományon. (