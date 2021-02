Hivatalos adatok Izraelből: 95,8 %-kal csökkenti a megbetegedések kockázatát a Pfizer-oltás

95,8 százalékkal csökkent a SARS-CoV-2 vírus okozta megbetegedés kockázata azok esetében, akik mindkét adag Pfizer-vakcinát megkapták - közölte szombaton izraeli egészségügyi minisztérium. Sajtóbeszámolók szerint a vakcina 98 százalékos hatékonysággal előzi meg a lázat vagy légzési problémák kialakulását.



Az eredmények azokon a statisztikákon alapulnak, amelyet február 13-ig gyűjtöttek azoktól a polgároktól, akik két héttel korábbi időpontig megkapták az emlékeztető oltást is. Az izraeli egészségügyi minisztérium közlése szerint körülbelül 1,7 millió ember kapta meg a második adag oltást január 30-ig.Egyébként Izraelben a legmagasabb az oltási arány a világon, az emberek 49 százaléka már megkapta legalább az első adagot, és 31 százalék felett van azoknak az aránya, akik már megkapták mindkét adagot.miniszterelnök szombati bejelentése szerint az 50 év felettiek 95 százaléka be lesz két héten belül.Az eredményekkel egyszerre ugyanakkor a kijárási korlátozások lazításáról is döntöttek. Vasárnaptól nyithatnak az üzletek, a bevásárlóközpontok, a piacok, a könyvtárak, a múzeumok és egyéb turisztikai látványosságok (például állatkeretek), de továbbra is érvényben maradtak a társadalmi távolságtartásra és maszkviselésre vonatkozó szabályok. Az egészségügyi minisztérium szerint ez a normális életbe való visszatérés első szakasza.Számos más létesítményt is újra ki lehet nyitni, így az edzőtermeket, a szállodákat és a zsinagógákat, de ahhoz, hogy ezekbe belépjenek és használják oltási útlevélre van szükség, tehát az embereknek igazolniuk kell, hogy megkapták az oltást vagy már nem fertőző volt vírushordozók.Izraelben vasárnap kezdődik a szombati munkaszüneti nap után a következő hét. Ez a vasárnapi hétkezdet több százezer, kevésbé fertőzött településeken élő újabb gyermek számára visszatérést jelentett az iskolapadokba. A 12-16 éves korosztály viszont továbbra is csak távoktatással tanulhat, és emiatt tiltakozó nagygyűléseket tartanak számos plázánál az érintett gyermekek és szüleik vasárnap délután.A pénteken és szombaton azonosított új fertőzöttek háromnegyede 39 év alatti volt, és szombaton az új vírushordozóknak csak 7,2 százaléka, pénteken pedig mindössze 5,9 százaléka volt 60 év fölötti, amit az idősebbek jelentős beoltottságával magyaráznak a szakemberek. Az oltások nyomán változás történt a súlyos Covid-betegek kor szerinti összetételében: a múlt héten már csak 50 százalékuk volt 60 év fölötti, miközben 30 százalékuk 40 és 60 év közötti volt.A koronavírus-fertőzés terjedési rátája stabilan, már napok óta 0,79, vagyis minden 100 új fertőzött átlagosan 79 embernek adja át a vírust, ami a járvány fokozatos visszaszorulását jelzi. A mintegy 9,3 milliós Izraelben a 16 év fölötti lakosságból már 4,3 millió embert, köztük a hatvan év fölöttiek 89 százalékát már legalább egyszer beoltották a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyaggal.Szombaton helyi mércével mérve igen kevés, mindössze 18 297 tesztből 1164 vírushordozót azonosítottak, ami 6,4 százalékos arányt jelent. A harmadik járványhullám mostani, visszavonuló szakaszában 44 752 aktív fertőzöttet tart nyilván az izraeli egészségügyi minisztérium és 847 súlyos beteget ápolnak a Covid-19 betegség okozta szövődményekkel a kórházakban. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben múlt év februárja óta 5542-en haltak meg Izraelben.