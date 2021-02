A női szerkesztőket ért zaklatások miatt új alapszabályzatot vezet be a Wikipédia

A Wikipédiát működtető alapítvány bejelentette, hogy viselkedési szabályzatot fog bevezetni. A kialakítás ötlete a szerkesztők által jelentett zaklatási és más problémás esetekből fakadt.



Jimmy Wales, a Wikipédia társalapítója. Fotó: Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

A Wikimédia Alapítvány jelentése már évekkel ezelőtt kimutatta , hogy

a wiki-közösségeket túlságosan a férfiak uralják, és a női szerkesztők jelentős hányada találkozott már a zaklatás különböző formáival az oldalon

Mindezek tükrében a Wikimédia alapítvány 2020 februárjában bejelentette, hogy hamarosan elfogadja és bevezeti azt az általános viselkedési szabályzatot (Code of Conduct ), amely egyszerre igyekszik megoldást nyújtani a zaklatásokra és az egyenlőtlenségekre. A szabályzat kialakításában 30 nyelvterület több mint 1500 Wikipédia-önkéntese vett részt.

– volt, akinek pornóval bombázták tele az adatlapját, másokat azzal fenyegettek, hogy kirúgatják a munkahelyéről, de legtöbbször a genderkérdést érintő beszélgetések is trollkodásba fordulnak a (leginkább az angol nyelvű) Wikipédia vitalapjain. A felmérés szerint a nők és az etnikai kisebbségek tagjai egyébként is kisebb valószínűséggel kapnak saját Wikipédia-szócikket – egyáltalán nem kirívó eseté, akit a Nobel-díja előtt a javarészt férfi szerkesztők nem tartottak érdemesnek saját szócikkre.Az 1600 szóban összefoglalt, mégis átfogó szabálygyűjteménybentöbbek között az oldalon belüli és azon túli zaklatásra, a gyűlöletbeszédre, a sértő kifejezésekre, a sztereotípiákra, a fizikai erőszakra irányuló fenyegetésre és az „üldözésre” (amikor egy szerkesztőt egymás után, több szócikken keresztül kritizálnak) vonatkozó tiltások szerepelnek, de a hamis és részrehajló információk szándékos közlését is tiltják.Néhány nappal az új szabályzat bejelentése után, a Wikimédia Alapítvány vezérigazgatója jelezte, hogy április 15-én, hét évnyi vezérigazgatás után lemond a posztról. A Wikipédia a Maher-korszak alatt vált igazán megbízható forrássá, tulajdonképpen helyet cserélve az egyre gyatrább megítélésű, álhírekkel megpakolt és álhírgyanúval terhelt hírmédiával.

A női szerkesztők száma csak az elmúlt egy évben 30 százalékkal nőtt

, az oldal tíz év után az első nagy dizájnváltásán megy épp keresztül, és gyakorlatilag nincs másik nonprofit techcég, ami pénzügyileg is sikeresnek mondható – 2014 és 2020 között 75 millióról 124 millió dollárra nőtt az Alapítvány adományokból befolyt éves bevétele. (qubit.hu)