Francia egészségügyi szakemberek szerint azoknál, akik már átestek a fertőzésen, elég lenne egy oltás is

A francia egészségügyi hatóságok a koronavírus elleni, két komponensű oltóanyagokból csak egy dózis felvételét ajánlják azoknak, akik már átestek a Covid-19 betegségen. Franciaország az első ország, amely ilyen ajánlást tett - írja a hvg.hu az MTI alapján.



"A Covid-19-ből felgyógyult emberek már kidolgozták az immunemlékezetet a fertőzéssel szemben. A vakcina egyetlen dózisa tehát emlékeztető szerepet játszik" – írta pénteken megjelent ajánlásban az egészségügyi főhatóság (HAS), amely még a kormány jóváhagyására is vár.A hatóság szerint a megbetegedés után érdemes várni több mint három hónapot, és "leginkább hat hónapot" ennek az egyetlen dózisnak a felvétele előtt."Mostanig egyetlen ország sem fogalmazott meg egyértelmű álláspontot az egydózisos oltásról azok számára, akik az oltás előtt már elkapták a Covid-19-et" – hangsúlyozta jelentésében a HAS. Az elmúlt napokban ez a megoldás már felmerült több amerikai és olasz tanulmányban is, de más tudományos szakemberek még nem foglaltak egyértelműen állást.Az egészségügyi előnyökön túl a szakemberek kiemelték, hogy ezzel a megoldással vakcinaadagokat lehet megtakarítani a jelenlegi helyzetben, amikor is akadozik az oltóanyag-ellátás.Franciaországban eddig 2,1 millióan kapták meg a koronavírus elleni oltást, közülük 536 ezren már mindkét adagot.