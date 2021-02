Szexista megjegyzések miatt volt kénytelen lemondani a tokiói olimpiai szervezőbizottság elnöke

Szexista megjegyzések miatt volt kénytelen lemondani a 2020-as Tokióban rendezendő olimpiai játékok szervezőbizottság elnöke, miután a sajtóban néhány napja olyan felvételek szivárogtak ki, melyben a nőkről degradálóan beszél.



például egy találkozón a kollégáknak azt ecsetelte, hogy a"megbeszélések hosszabban tartanak, ha nők is jelen vannak azokon, mivel a nők nagyon kompetitívek, s ha az egyikük szót kér, akkor a többiek is úgy érzik, hogy muszáj beszélniük". "Ha több nőt akarsz tagnak, akkor bajban leszel, hacsak időkeretet nem vezetsz be" - mondta Mori Josiró.A 83 éves politikus, aki amúgy korábban az ország miniszterelnöke is volt, a kiszivárgás után sajtótájékoztatón mondta el, hogy sajnálja a zárt ajtók mögött tett kijelentéseit.Ekkor még azt mondta, nem áll szándékában lemondani, de a közfelháborodás akkora volt, hogy kénytelen volt újraértékelni álláspontját.A japán nők különben is gyakran nemi alapú diszkrimináció áldozatai. A Világgazdasági Fórum adatai azt mutatják, hogy a fejlett gazdaságú országok közül messze Japánban a legnagyobb a nők és férfiak közötti bérszakadék. A vállalatok vezetőségében mindössze 5,3 százalékos a női részvétel, a parlamentben pedig 10 százalék. Ez világszinten is rendkívül alacsonynak számít.Az Olimpiai Szervezőbizottságnak most új elnököt kell találnia a július 23-ra tervezett játékok megszervezése végett. Már persze, ha a koronavírus-helyzet megengedi, hogy idén legyen olimpia.A lakosság egyébként nem akarja a olimpiát, de a kormány igen. A japánoknak 77 százaléka gondolja, hogy a jelen helyzetben egyrészt túl költséges egy olimpia-szervezés, másrészt meg veszélyes. A friss közvéleménykutatások szerint a japánok 80 százaléka úgy gondolja, hogy halasztani vagy teljesen törölni kellene az olimpiai játékoknak ezt a kiadását. Az országot jelenleg nagyon leterheli a járvány, az elmúlt két hónapban több mint 406 ezer koronavírusos megbetegedést regisztráltak, ott is megjelent az új, sokkal fertőzőbb mutációja a vírusnak, és a kormány egy hónapos veszélyhelyzetet rendelt el.