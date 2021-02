Elsötétítéssel tiltakozott számos független lengyel médiatermék. Szerintük a kormány ki akarja csinálni őket

A Lengyelországban működő, magánkézben lévő független médiaszervek, televíziók, rádiók, napilapok és hírportálok nagy része szerdán szüneteltette híradásait, műsorszolgáltatásait tiltakozásul a reklámbevételekre kivetendő adó miatt, amelynek várható bevezetését a sajtószabadság elleni támadásnak tekintik.



A tiltakozáshoz csatlakozott a negyvenöt legnagyobb médiatársaság, köztük aés amagántévé, az ugyancsak privát kézben lévő, az Interia internetes portál. Az amerikai Discovery társaság tulajdonában lévőelsötétített képernyőjén csak az a felirat olvasható: "Itt lenne látható kedvenc műsorod". Azhírportál is bejelentette, hogy a Ringier Axel Springer Polska összes szolgáltatását szünetelteti ezen a napon. Egy közös levélben többek közt azt is írják: Orbán Viktor is hasonló módon szabadult meg a sajtótól Magyarországon.napilap internetes oldalán a szokásos hírek helyett ugyancsak sötét képernyő volt látható, valamint egy megjegyzés, miszerint az adó bevezetése esetén az olvasók egynapos késéssel férhetnek majd hozzá a híreikhez. A lap ezenkívül a politikusokhoz és a kormányhoz címzett nyílt levélben állapította meg: "A hatalom hadat üzent a szabad véleménynyilvánításnak". A műsorszolgáltatók amiatt is aggódnak, mert szerintük az új adó egyenlőtlen helyzetet teremt a privát és az állami tájékoztatási eszközök között.Az új törvényjavaslat értelmében - amely várhatóan júliustól lép hatályba - az érintett műsorszolgáltatók méretüktől függően reklámbevételeik 2-15 százalékát vinné el az adó, és az ebből származó bevételt az államkincstár a koronavírus-járvány által érintett egészségügyi és kulturális ágazat megsegítésére fordítaná.A tájékoztatás pluralizmusának, a versenyhelyzet megingatásának jelét látják a privát sajtószervek a közelmúlt egy másik eseményében is. Február 5-én a lengyel fogyasztóvédelmi hatóság jóváhagyását adta arra, hogy a vezető lengyel üzemanyag- és energiaszolgáltató cégcsoport, a PKN Orlen megvásárolja a lengyelországi regionális sajtó nagy részét kiadó Polska Press csoportot.Ez utóbbi a Lengyelországban terjesztett 24 regionális lap közül húszat tudhat magáénak, a sajtóvállalat portfóliójához ezenkívül közel százhúsz regionális hetilap, valamint ötszáz internetes honlap is tartozik, köztük a legolvasottabb regionális hírportálok. Az ügylet révén a PKN Orlen hozzáférést kap a Polska Press internetes kiadványainak 17,4 millió felhasználójához, ami a reklámbevételek szempontjából fontos. Az említett felvásárlásban érintett sajtótermékek egy része is csatlakozott az új adó miatti szerdai tiltakozáshoz.