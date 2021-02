WHO-szakértők: nagyon-nagyon valószínűtlen, hogy a koronavírus laboratóriumban született volna

Egy csapat nemzetközi szakértő, akik a Covid-19 eredtét kutatják, azt mondja, "nagyon valószínűtlen", hogy a vírus laboratóriumi keretek között született volna.



A WHO küldöttsége az elmúlt időszakban Wuhanban kutakodott, most azt mondják, több idő kell ahhoz, hogy pontosan beazonosítsák a vírus eredetét.Wuhan volt az első hely, ahol detektálták az új típusú koronavírust több mint egy éve azóta a világon 106 milliónál is több ember kapta el a fertőzést, és 2,3 millió ember halt bele.Dr. Peter Ben Embarek, a delegáció vezetője azt mondja, találtak új információkat a vírus kitörésére nézve, de olyat nem, amely "drámai módon változtatná meg" az eddigi feltételezéseket.A szakértők nagyon valószínűnek tartják, hogy állati eredetű a vírus, de még mindig nem tudni, pontosan hogyan terjedt át emberre.Dr. Embarek szerint a vírus a denevérekben fejlődhetett, de nem Wuhanban kapták el először az emberek. (via BBC Címoldali fotó: infectioncontroltoday.com