Ma kezdődik a Donald Trump elleni impeachment eljárás

Kedden kezd tárgyalni az Egyesült Államok szenátusa a Donald Trump elleni alkotmányos vádeljárásról. A volt elnököt többek között felkelés szításával vádolják, a Capitolium január 6-ai ostromát megelőző beszéde miatt.



Fotó: Win McNamee/Getty Images

„Megpróbáljuk megadni nekik azt a büszkeséget és bátorságot, ami az országunk visszafoglalásához szükséges. Sétáljunk végig a Pennsylvania sugárúton" - mondta akkor hívei előtt Trump. Nem sokkal később több száz ember tört be az amerikai törvényhozás épületébe, akik a távozó elnökhöz hasonlóan nem voltak hajlandóak elfogadni a novemberi választás eredményét. Az incidens alatt öt ember életét vesztette.A szenátusban kétharmados többség kell az impeachment sikeréhez, amihez arra van szükség, hogy 17 republikánus szenátor is Trump ellen szavazzon. Erre jelen állás szerint kicsi az esély, sőt, sokan azt is kétségbe vonják, hogy lehet-e egyáltalán egy elnök ellen hivatali ideje lejárta után is eljárást folytatni. Korábban senkivel sem történt még hasonló, és Trump előtt olyan elnök sem volt, aki ellen kétszer indítottak volna impeachmentet.



Trump politikai jövője a tét

A demokraták célja az eljárással az, hogy Donald Trump soha többé ne vállalhasson politikai tisztséget. Ha a vádeljárás elbukik, a 14. alkotmánykiegészítésre hivatkozva akkor is megpróbálhatják ellehetetleníteni a volt elnököt, de ez nehezebb ügy lesz.A felmérések szerint a lakosság szűk többsége és a demokrata párt szimpatizánsainak 90 százaléka örülne ennek a kimenetelnek. A republikánusok 80 százaléka viszont nem szeretné, hogy elfogadja az impeachmentet a szenátus.Azt egyelőre még nem tudni, hogy mikor lesz a szavazás az ügyben. Egy évvel korábban nagyjából három hétig tárgyaltak a szenátusban, de a szakértők most rövidebb eljárásra számítanak. (euronews)