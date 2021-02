Megkezdődött az izraeli miniszterelnök korrupciós tárgyalásának érdemi része

Megkezdődött Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök korrupciós perének érdemi tárgyalása Jeruzsálemben, néhány héttel a március 23-i parlamenti választások előtt - jelentette a 12-es kereskedelmi TV híradása hétfőn.



A kormányfő már a kitűzött időpont előtt megérkezett a jeruzsálemi körzeti bíróságra ügyvédei kíséretében. Az épületnél tüntetők fogadták, akik hangszórókon követelték lemondását.Az izraeli miniszterelnök ellen tavaly nyújtott be a főügyész vádiratot csalás, közhivatallal visszaélés és korrupció vádjával, az első tárgyalási napot tavaly májusban tartották.A hétfői tárgyalási napon a vádlottaknak választ kellett adniuk a bíróságnak az ellenük szóló vádakra, elutasítani azok tartalmát, vagy elismerni bűnösségüket. A tárgyaláson megjelentek Netanjahu vádlott-társai is, acímű újság tulajdonosa,, valamint a Bezeq kommunikációs nagyvállalat főrészvényese,és felesége,Miután hivatalosan tagadta az ellene felhozott vádakat, és megkapta a bírók engedélyét a távozásra, Netanjahu felállt, elköszönt, majd elhagyta a bíróságot, ahol a nap további részében a védelmét ellátó ügyvédek képviselik.Netanjahu ezúttal egyedül, az általa vezetett Likud párt politikusainak kísérete nélkül érkezett a bíróság épületéhez. Az első, tavalyi tárgyalási napon a 12-es kereskedelmi televízió szakértői szerint többet ártott, mint használt az Izraelben híressé vált fotó, amely alapján többen maffiafőnökhöz hasonlították a politikust, ahogy a Likud politikusaival a háta mögött a bíróságot ostorozta.Hétfőn minden vádlott negyed órát kapott a bíróságtól előzetes kifogásai ismertetésére. A kormányfő új vezető ügyvédje,ennek keretében megpróbálta töröltetni a vádak legalább egy részét, arra hivatkozva, hogy szerinte a rendőrség hatáskörét túllépve nyomozott védence ellen, és olyan vádakat is felhoztak ellene, amelyekkel kapcsolatban nem is kérdezték ki a nyomozók.A tárgyalás előtt néhány nappal az ügyészség figyelmeztette Ben Curt, hogy ne próbáljon kapcsolatba lépni a tanúkkal, miután az 1000-res aktában szereplő legfontosabb tanú,és titkárnője arról számolt be, hogy hozzájuk fordult a kormányfő védőügyvédje, és arra kérte Milchant, hogy lépjen kapcsolatba Netanjahuval.A hétfői tárgyalási napon határozzák meg a tanúk meghallgatásának és a bizonyítékok bemutatásának menetrendjét. Netanjahu ennek a szakasznak a választások utánra halasztását szeretné elérni, vasárnap Jarív Levin, a törvényhozás, a kneszet Likud párti elnöke is ezt követelte a bíróságtól.A 12-es TV szakértője,szerint Netanjahu számára a választási kampány finisében elsősorban a Walla hírportál volt főszerkesztőjének tanúvallomása lehet kellemetlen, amelyben elmondja, miként befolyásolta a Netanjahu család a lap tartalmát.Netanjahut nemcsak a bíróság épületénél várták az ellene tüntetők, korábban már a miniszterelnöki rezidencia Balfour utcai épületénél is vörös szőnyeget terítettek le az utcán a kormányfő számára a bíróság felé vezető úton. Július közepe óta követelik a "Crime Minister", valamint a "feketezászlós mozgalom" vezetésével minden szombaton tüntetők ezrei a távozását, mert szerintük addig nem vezetheti az országot, amíg nem tisztázta magát a vádak alól.A miniszterelnököt a bíróság harmadik emeletén egy erre a célra felújított, a koronavírus-járványügyi előírásoknak megfelelő, különösen nagy terem fogadta, ahol a kameráknak háttal leült egy székre a nyitott ablaknál, ahonnan behallatszottak a demonstrálók.A bizonyítási eljárás megkezdésétől a bíróság elvileg hetente 3 tárgyalási napot is tarthat a helyi gyakorlat szerint, ami megkérdőjelezi annak lehetőségét, hogy a kormányfő személyesen is jelen legyen minden alkalommal az ország vezetésének teendői közepette.Vasárnap Netanjahu két videóüzenetet tett közzé, melyekben azt mondta híveinek, hogy politikai okokból boszorkányüldözést folytatnak ellene, és "aktákat gyártottak" befeketítésére a rendőrségen, majd az ügyészségen.A bíróságon azonban teljes mértékben tisztelettudóan viselkedett, s szakértők szerint várhatóan továbbra is ez a kettősség jellemzi majd üzeneteit: egyrészt a törvényszéken a teljes normakövetés, másrészt a bíróság falain kívül a jogi eljárás megkérdőjelezése.Izrael történetében először áll bíróság előtt hivatalban lévő miniszterelnök.kormányfőt is törvény elé állították, majd elítélték korrupció vádjával, de ő már a nyomozati szakaszban távozott tisztségéből.