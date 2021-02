HVG: sírószobákat javasol a lengyel kormány az életképtelen magzatuk megszülésére kötelezett nőknek

A lengyel kormányban javaslat készült arról, mivel lehetne könnyíteni azoknak a nőknek a helyzetén, akiknek gondot okoz, hogy meg kell szülniük a súlyosan fogyatékos, vagy életképtelen gyermeküket. Az egyik javaslat szerint a magzatuk megszülésére kötelezett nőknek sírószobákat kellene létrehozni - írja a HVG.hu.



Az abortusz egyszerűen terhességmegszakadást jelent, amely lehet spontán vagy mesterséges (művi). A vita az utóbbiról zajlik, és bonyolultsága abból is fakad, hogy egyszerre érint jogi, orvosi, etikai, vallási, lelkiismereti és politikai-ideológiai vonatkozásokat is.

Lengyelországban pár napja lépett hatályba a beteg magzatok művi vetélését tiltó rendeletet, ami miatt tüntetések kezdődtek az országban. Az abortusztörvény miatt ugyanis szinte teljesen megszűnt a terhességmekszakítás lehetősége, pedig Lengyelország már eddig is Európa legszigorúbb abortusz-szabályozásával rendelkezett. Az alkotmánybíróság a terhességmegszakítást lehetővé tevő kevés törvényes indok közül azt is alkotmányellenesnek nyilvánította, amikor az abortuszt károsodott vagy fogyatékos embriók esetében végezték.Az igazságügyi minisztérium a tüntetéshullám árnyékában és a rendelet kihirdetése után ismét zseniális lépésre szánta el magát, így törtvényjavaslatot készítettek az érintett kismamák "védelmében".A HVG szerint

a javaslat egyik fontos része, hogy a kórházakban sírószobákat kell kialakítani, a súlyosan fogyatékos, vagy életképtelen gyermekük megszülésére kötelezett nőknek.

A cikk szerint így el tudnának volnulni sírni, de pszichológus segítségét is igénybe vehetnék.A kormány érzéketlen javaslatával párhuzamosan az ellenzék azt szeretné elérni, hogy ne büntethessék meg azokat az orvosokat, akik a korábbi szabályozás szerint abortuszokat hajtanak végre - a törvényjavaslat azonban akármennyire is kedvező lenne az abortusztörvény ellen tüntetők számára, várhatóan nem lép majd törvényes szintre, hisz ezzel skizofrén helyzetet teremtene a törvényhozásban.Az abortusz körüli társadalmi vita megalapozottságáról, illetve arról: hogyan is áll Románia az abortusz kérdésével ITT írtunk