Miközben az SZFE épülete magára marad, érdemes megnézni az új vezetés tanári listáját

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) új vezetése nem az intézmény Vas utcai épületében képzelte el az oktatást, aminek egyik legnagyobb áldozata a „legendás” Ódry Színpad elköltöztetése.



Négy héttel a döntés után, csütörtökön már le is szerelték az Ódry Színpad-feliratot a Vas utcai épület homlokzatáról, amelytől az SZFE diákjai, azaz a Független Szabad Egyetem közössége is búcsút vett.Az SZFE-ügy kapcsán viszont érdemes megemlíteni azt is, hogy már az új vezetés szerint sem veszítették el a félévüket a diákok, az SZFE oktatási osztálya rögzítette a tanulmányi nyilvántartó rendszerbe a 2020. november 6. előtti érdemjegyeket. A Fővárosi Törvényszék szerint ugyanis nem tekinthető semmisnek az őszi félév. Ugyanakkor az SZFE új vezetése hangsúlyozta az MTI-n, ők már decemberben is így gondolták.Amit viszont mégis elveszítettek a diákok és maga az egyetem is, az az SZFE önrendelkezésének, függetlenségének felszámolása miatt, az a huszonkét tanár, aki emiatt vissza lépett az osztályindítástól decemberben (éspedig már fel is mondott). Az ez idáig tiltakozásból felmondó tanárok helyett pedig közel harminc új oktatót nevezhetnek ki a Színház- és Filmművészeti Egyetemen.

A nevek hallatán azonban nem csak tanárokat, valószínűleg diákot is veszít az SZFE

A listán szerepel a Hír TV műsorvezetője,is, aki korábban többször élcelődött az SZFE diákjainak lázadásával. A kiszivárgott oktatói listán többek között szerepel még, a Nemzeti Színház színésze,, aki

korábban Orbán Viktor miniszterelnök facebookos videóit készítette

, aki a Duna TV Kívánságkosár, illetve a Kossuth rádió Napközben című műsorát vezette. De rajta van a most nyilvánosságra került listánneve is, aki a Budapesti Operettszínház igazgatója, és akit több operettszínházi munkatársa is

szexuális zaklatással és verbális bántalmazás eltussolásával vádolt meg

- írja a Telex.hu.A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói augusztus 31-én foglalták el az egyetem épületeit, mert egy kormánydöntéssel az intézmény fölé rakott alapítvány új kuratóriuma, élén az egyetemet már többször bíráló Nemzeti Színház igazgatójával,val elvette a demokratikusan választott szenátus legfontosabb jogköreit. Eszerint nem dönthetnek saját működési szabályzatról, költségvetésről, intézményfejlesztésről, nem nevezhetnek ki önállóan intézetvezetőket és osztályvezető tanárokat sem. Ezek a jogkörök mind a kuratóriumhoz kerültek át.A hallgatók erre barikádot állítottak, őrséget állítottak, és kijelentették, hogy a kuratórium tagjait nem tartják legitimnek, és nem is engedik be őket az egyetem épületeibe. Végül a járványügyi korlátozások vetettek véget a hallgatók blokádjának.