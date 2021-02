Történelmi küszöb: már többen vannak beoltva a világon, mint ahányan eddig megfertőződtek

Február 4-én meghaladta a koronavírus ellen beoltott személyek száma az eddigi fertőzések számát - jelentette be a Reuters. Eddig globálisan 104,9 millió dózis vakcinát adtak be, a világjárvány kezdete óta pedig 104,1 millióan kapták el a fertőzést. Az oxfordi egyetem adatai alapján eddig 2,26 millióan haltak meg a koronavírus-fertőzés miatt.



44 országban a fertőzések száma tovább növekszik.Az oltáskampányban továbbra is Izrael áll az élen, ahol már a felnőtt lakosság 28%-át beoltották.Csütörtöktől egyébként minden 16 évesnél idősebb izraeli beoltathatja magát a koronavírus ellen, megnyitották mindenki előtt az oltóhelyeket, de továbbra is elsőbbséget élveznek, azaz hamarabb sorra kerülnek az idősebbek.

Az izraeli egészségügyi minisztérium két héten belül 90%-os oltottságot szeretne elérni a hatvanévesnél idősebbek korosztályában.

A koronavírus-járvány okozta válság megoldásában csakis a gyors oltási kampánytól remélik a megoldást az izraeli hatóságok, miután a január 8-án kezdődött harmadik országos zárlat eredménytelenül ért véget, hiszen jelenleg magasabb a naponta azonosított új fertőzöttek száma, mint az elején, és ismét növekszik a fertőzés terjedését jelző reprodukciós ráta is.A 12-es kereskedelmi tévében megszólaló járványügyi szakértők szerint az oltási kampányt hátráltatja, hogy Izraelben nem lehet elérni a nyájimmunitást a gyermekek beoltása nélkül, a vakcinákat azonban gyermekeknek egyelőre nem adják be, mert nem tesztelték azon a korosztályon. Ezért csakis hosszabb időt igénylő további tanulmányok és tesztek után lehet alkalmazni őket a kisebbeknél, ha már számukra is biztonságosnak bizonyultak. Izraelben az oltási kampány kezdete, december 20. óta 3 298 233-an (az ország lakosságának 35,79 százaléka) kapták meg az első és 1 906 942-en a második dózis vakcinát is.