Elképesztő történet Mexikóból: rengeteg román állampolgárt tartottak fel egy reptéren, valószínű egy román bűnbanda miatt

Bogdan Aurescu külügyminiszter szerdán azzal vádolta a mexikói hatóságokat, hogy azok önkényesen tartottak vissza több mint 100 román turistát a cancuni reptéren. A Digi24 hírtelevízió értesülései szerint egy adott ponton azt sem engedték meg nekik, hogy vizet és élelmet szerezzenek be, és voltak, akiket bántalmaztak.



A külügyi tárca vezetője megengedhetetlennek tartotta a mexikóiak magatartását, továbbá kifejtette: az ottrekedt turistáknak végül a mexikói román nagykövetség és tiszteletbeli konzul hozzájárulásával osztottak vizet és élelmet, ugyanakkor a Lufthansa repülőtársasággal egyeztetve egy nagyobb repülőt biztosítottak, hogy mind a 114 személyt mihamarabb kijuttassák onnan.

De miért folyamodtak ilyen súlyos diplomáciai konfliktusba a mexikóiak?

Sokáig nem lehetett tudni az okát a mexikói hatóságok viselkedésének. Aztán a helyi sajtó kiderítette, egy romániai bűnbanda állhat a történet hátterében.Körülbelül két évvel ezelőtt rengeteg amerikai turista riasztotta a mexikói rendőrséget amiatt, mert meglopták őket. Később kiderült, hogy Cancun városának körzetében az összes bankautomatát egy romániai bűnszövetkezet irányította, és óriási összegeket loptak a mexikói városban üdülő turistáktól.2020 feburár 10-én az FBI együttműködésre kérte fel a pénzügyi tranzakciókat ellenőrző mexikói hatóságot (FIU), hogy kövessék le a bűnbadna állítólagos vezetőjének,, és társainak (és) a pénzügyi aktivitását.A nyomozás során kiderítették: a banda tagjai óriási összegeket utaltak családtagjaik, barátaik és egyes cégek számláira, de számos ingatlant is vásároltak Mexikóban meg más országokban.Ekkor az FBI is akcióba lendült, és fény derült arra, hogy az említett romániai állampolgárok legalább nyolc mexikói és romániai székhelyű cégnél voltak érdekeltek. Egy 2013-ban alapított céget pedig épp Tiugan alapította, aki ellen egyébként nemzetközi körözés volt olasz és vatikáni ATM-ek kifosztása miatt.Lényeg a lényegben: a sajtó szerint körülbelül 100 bankautomatát irányítottak, és havonta körülbelül 1000 bankkártya adatait lopták el. A bűnbanda egyik tagja egyébként vallomást tett a román rendőrségnél, ahol elmondta, körülbelül 200 lejnek megfelelő értéket szedtek le minden kártyáról és évente körülbelül 20 millió dollárt zsebeltek be.A külügy arra kéri a romániai turistákat, lehetőleg ne utazzanak most Mexikóba.