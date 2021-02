Gyógyszertárakban is hozzá lehet jutni a koronavírus elleni vakcinához - Amerikában

Február 11-től egymillió adag koronavírus-vakcinát juttat el az amerikai szövetségi kormány az ország gyógyszertáraiba, hogy még szélesebb körben elérhetővé tegye az oltóanyagot - közölte a Fehér Ház helyi idő szerint kedden Washingtonban.



amerikai elnök Covid-19 munkacsoportjának vezetője sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a szállítmányok - amelyeket országszerte 6500 gyógyszertárba juttatnak el - a halálos vírus elleni kormányzati erőfeszítések kiterjesztésének részét képezik.szerint a lépés "biztosítja, hogy az emberek több helyen is megkaphassák az oltást a saját közösségükben".A szakember elmondta: a program gondoskodik arról, hogy a helyi gyógyszertárak rendelkezzenek a megfelelő infrastruktúrával és tapasztalatokkal, mire a készleteket növelni tudják majd az elkövetkező hónapokban. "Mivel képesek leszünk növelni a kínálatot, később országszerte akár 40 000 gyógyszertár is biztosíthatja majd a Covid-19 elleni oltásokat" - fogalmazott Jeff Zients.A gyógyszertári oltásokra továbbra is az állami irányelvek vonatkoznak, azaz meghatározott protokoll írja elő, hogy ki és mikor kaphatja meg a vakcinát. New Yorkban például ez jelenleg az egészségügyi dolgozókat, a tanárokat, a rendőröket, a tömegközlekedési dolgozókat, a hajléktalanszállókon élő embereket és a 65 éven felülieket érinti.