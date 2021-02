Az olaszok megrohamozták a teraszokat és a múzeumokat az újranyitás első napján

Olaszországban megteltek a bárok, a presszók és az éttermek teraszai hétfőn a három hónapja tartó szigorú korlátozások oldásának első napján, és hosszú sorok álltak az újraindulást ünneplő múzeumok bejáratainál is. A vendéglátás és a kultúra további enyhítést követel.



Majdnem 48 millió olasz érint a korlátozások február elsejétől bevezetett oldása.A napsütés is segítette az újranyitás első napján a római bárok, kávéházak és éttermek üzemeltetőit, mivel a jó időben azonnal megteltek a szabadtéri teraszok, egyenlőre ugyan kizárólag helyiekkel."Teljesen más a pultnál beszélgetve, vagy ülve fogyasztani a csésze kávét, mint ahogyan eddig tettük, műanyag pohárban az utcán állva" - mondta a Santa Maria Maggiore-bazilika melletti presszó vendége az MTI-nek. A belváros éttermesei szerint azonban turisták nélkül nem érdemes kinyitni, ezt bizonyítja, hogy a Navona-téren sorakozó asztalok továbbra is üresek maradtak. "Nem felhúzott rolót, hanem vendéget akarunk" - hangoztatták bejelentve, hogy csatlakoznak a következő napokra meghirdetett adósztrájkhoz.Húsz tartományból tizenötben nyitottak újra a vendéglátó egységek. A nyitás reggel öttől este hat óráig engedélyezett, utána este tízig elvitelre dolgozhatnak. Majdnem 300 ezer bár, kávéház, étterem nyitott meg ismét, ami az ágazatban dolgozó üzlethelységek nyolcvanegy százalékának felel meg. A legtöbb, 51 ezer, Lombardia tartományban lépett munkába, Lazióban 33 ezer bár és étterem működik ismét.Milánóban azonban több vendéglő zárva maradt hangoztatva, hogy forgalmuk hatvanöt százalékát este termelik, a napközbeni nyitvatartási nem segít rajtuk. Velencében zárva maradtak a történelmi kávéházak, közöttük a Florian is, amely inkább megvárja a turisták érkezését.A Coldiretti termelői szövetség adatai szerint az olaszországi vendéglátás forgalma tavaly negyvennyolc százalékkal esett vissza, ami közel 41 milliárd euró elveszítését jelenti. A kereskedelmi központok eladása harminc százalékkal esett vissza. A vendéglátásban és kereskedelemben dolgozók több mint három százaléka veszítette el munkáját, de az elbocsátások már lassan egy éve be vannak fagyasztva.A múzeumok jelenleg hétfőtől péntekig tarthatnak nyitva.A Vatikáni Múzeum nyolcvannyolc nap után nyitott újra, ennél hosszabb ideig csak a második világháborúban tartott zárva. Hasonlóan a Colosseum és a Forum Romanum is látogatható: kötelezőnek számít az előzetes helyfoglalás, a szájmaszk és a biztonsági távolság betartása., a Colosseumot és a Forum Romanumot fedő régészeti park vezetője a hétvégi nyitást sürgette hangsúlyozva, hogy jelenleg majdnem kizárólag rómaiakat várnak, és ők hétközben nem tudtak a Colosseumba látogatni.Torinóban az egyiptomi múzeum előtt hosszú sor kígyózott a szombaton regisztrált látogatókkal: a korábban napi 12 ezer látogatót számoló múzeum az első nap 1200 személyt fogadott, minden látogató között két méteres távolság biztosításával. Az újranyitás ünnepnap volt, ezért ingyenes volt a belépés. A firenzei Uffizi-képtár már egy hete nyitva tart, mivel Toszkána korábban oldhatta a szigorításokat: az első héten 7300 látogatót számoltak az Uffiziben, amely 2019-t több mint négy millió látogatóval zárta.Az olaszországi múzeumok az első járványhullám során, március és június között zárva tartottak. A nyári nyitást novembertől követte az újabb zárás.Az egészségügyi miniszter óvatosságra intett, hangsúlyozva, hogy az enyhítés nem azt jelenti, hogy "mindenki azt csinál, amit akar". Kéthetente, a járványadatok alakulása szerint szigoríthatnak ismét, vagy oldhatják tovább az intézkedéseket. S. Hermann & F. Richter képe a Pixabay -en.