Katonai puccs Mianmarban

Egy éven át tartó szükségállapotot hirdetett hétfőn a mianmari hadsereg azt követően, hogy több társával együtt őrizetbe vette az ország de facto vezetőjét, Aung Szan Szú Kjit. A fegyveres erők tulajdonában lévő Mijavadi televíziós csatorna bejelentette, hogy a hatalmat erre az időre Min Aung Hlaing, a hadsereg főparancsnoka veszi át.



A katonai hatalomátvételt támogató tüntetők felvonulása a főváros utcáin. Fotó: Aung Kyaw Htet/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Hírügynökségek helyszíni beszámolókra hivatkozva azt közölték, hogy a fővárosban nem működnek a telefonvonalak, és jóllehet korábban az őrizetbe vettek családtagjai a közösségi médiában erősítették meg az őrizetbevételek hírét, azóta vélhetően blokkolták az internetet is. Szemtanúk szerint több városban megerősítették a katonai jelenlétet. Korábban az állami televízió Facebookon azt közölte, hogy az adása technikai hibák miatt szakadt félbe. Jelenleg csak a Mijavadi csatorna sugároz műsort.A délkelet-ázsiai országban a november 8-i választások óta nagy a feszültség. A választásokon az Aung Szan Szú Kjí vezette, kormányon lévő Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) 396 helyet szerzett meg a 476 fős parlamentben. A hadsereg támogatását élvező Szövetségi Szolidaritás és Fejlődés Pártja (USDP) mindössze 33 mandátumot kapott. A katonaság az eredmények felülvizsgálatát követelte szabálytalanságokra hivatkozva, és nem zárta ki a puccs lehetőségét sem, ha panaszai nem találnak meghallgatásra. Noha szerdán Min Aung Hlaing a jelenlegi alkotmány hatályon kívül helyezését is lehetségesnek tartotta, a hét végén a hadsereg részéről cáfolták, hogy puccsra készülnének.Aung Szan Szú Kji mellett őrizetbe vették az ország elnökét,et, valamint az NLD magas rangú tagjait is. Az új parlament első ülését hétfőn tartották volna.

Mianmarban katonai diktatúra volt 1962-től gyakorlatilag 2015-ig

a Nobel-békedíjas volt polgárjogi harcos vezette Nemzeti Liga a Demokráciáért 2016-ban megnyerte a negyed század után első demokratikus választásokat

, de továbbra is osztozott a hatalmon a hadsereggel. A tavaly novemberi választásokon azonban elegendő szavazatot szerzett ahhoz, hogy egymaga alakítson kormányt. A hadsereg azonnal a legfelsőbb bírósághoz fordult, hogy az semmisítse meg az eredményt.

Aung Szan Szú Kji tekintélyét Nyugaton felszámolta, hogy a hadsereg mellé állt a helyi muzulmán kisebbség, a rohingják elleni véres hadjárat után.

A buddhista többségű egykori brit gyarmat népe azonban továbbra is isteníti, ezért megfigyelők szerint letartóztatása kockázatos lépés volt.

Mianmar a Föld egyik legszegényebb országa etnikai és vallási szempontból is mélyen megosztott lakossággal.