WHO: a terhes nők is megkaphatják a koronavírus elleni vakcinákat!

Az Egészségügyi Világszervezet január 29-én módosított a koronavírus elleni oltásokra vonatkozó ajánlásain, és most már biztonságosnak nevezi az állapotos nők oltását - számol be a New York Times. Előzőleg a WHO nem ajánlotta a Pfizer-BioNTech és a Moderna oltóanyagának beadását a terhes nők számára. Emiatt számos szakértő bírálta a világszervezetet, és sürgette, hogy módosítson az írányelvein, hiszen az nem egyezett az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) ajánlásaival, ez pedig összezavarhatja a gyermeket váró anyákat az oltásra vonatkozó döntésük során.



Az említett két oltóanyagot valóban nem tesztelték terhes nőkön, ám az állatkísérletek során semmilyen káros hatás nem mutatkozott, és a vakcinák elkészítéséhez használt technológia általánosan biztonságos - hívja fel a figyelmet a lap.Az új megfogalmazás a WHO részéről így hangzik: "Az alapján, amit tudunk ezekről a fajta oltásokról, nincs különösebb okunk azt hinni, hogy különleges kockázataik lehetnek, amelyek felülmúlják a terhes nők beoltásának jótékony következményeit."A szakértők üdvözölték a WHO irányelv-módosítását, amely most közel azonos a CDC-ével. A jóval megengedőbb WHO-megfogalmazás lehetővé teszi, hogy a terhes nők beoltassák magukat, és megfelelő védelmet kapjanak a Covid-19 ellen; ez a figyelemreméltóan gyors felülvizsgálat jó hír a terhes nőknek és kisbabáiknak - fogalmazottnőgyógyász, egyetemi oktató, az Amerikai Nőgyógyászati Kollégium koronavírussal foglalkozó szakértői csoportjának tagja.Az állapotos nőket hagyományosan nem vonják be a gyógyszerkísérletekbe, ám az oltásokat általában véve biztonságosnak tartják számukra is: már a hatvanas évek óta azt szorgalmazzák, hogy terhes nők is igényeljék az influenza és más betegségek elleni oltásokat - hívja fel a figyelmet a New York Times.A Pfizer a következő hónapokban teszteli vakcináját terhes nőkön - jelentette be a vállalat. A Moderna pedig létrehoz egy adatbázist, és nyomon akarja követni a beoltott nőkön jelentkező esetleges mellékhatásokat.Romániában az egészségügyi minisztérium már január 26-án közölte az érintettekkel és a nyilvánossággal, hogy a Pfizer és a Moderna vakcináját terhes nők és szoptatós anyák is megkaphatják, hiszen a CDC szerint kevés a valószínűsége annak, hogy az oltás különleges kockázatot jelentsen a terhes nők számára. StockSnap képe a Pixabay -en.