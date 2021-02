Meredeken csökken az új fertőzések száma Nagy-Britanniában

A vasárnap közzétett legfrissebb adatok alapján több mint 600 ezer embert oltottak be az elmúlt 24 órában a koronavírus elleni vakcinával Nagy-Britanniában. A brit oltási kampány kezdete óta ez az eddigi napi rekord.



A brit egészségügyi minisztérium vasárnap esti ismertetése szerint közelít a 9 millióhoz azoknak a száma, akik már megkapták az oltóanyag első adagját. Az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzések száma továbbra is folyamatosan és jelentős ütemben csökken.A tárca összesítése szerint a vasárnap nulla órakor zárult egy napban 598 389-en részesültek a vakcina első dózisában, a második adagot 10 621-en kapták meg, vagyis 24 óra alatt 609 010 oltást adtak be országszerte, többet, mint a brit oltási kampány december 8-i kezdete óta bármelyik napon.A minisztérium vasárnapi közlése szerint eddig 8 977 329-en kapták meg az első dózist, a második adagban 491 053-an részesültek. Így az eddig beadott oltások száma az első és a második dózissal együtt közelít a 9,5 millióhoz Nagy-Britanniában.A vasárnap este ismertetett adatsor alapján az elmúlt 24 órában 21 088 új koronavírus-fertőzést azonosítottak szűrővizsgálatokkal országszerte. Az év elején még szinte mindennap 60 ezret messze meghaladó, esetenként 70 ezerhez közeli napi új fertőzést szűrtek ki.A szaktárca adatai szerint a vasárnap zárult egy hétben 169 714 koronavírus-fertőzést azonosítottak tesztekkel, 81 790-nel, 32,5 százalékkal kevesebbet az egy héttel korábbi azonos időszakban kimutatott új fertőződéseknél.Ugyancsak jelentősen csökken a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegség miatt újonnan kórházi kezelésre szorulók száma.Az egészségügyi minisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint az elmúlt egy hétben 22 231 beteget kellett kórházba szállítani, 5433-mal, 19,6 százalékkal kevesebbet, mint egy héttel korábban.A brit kormány számítási módszertana szerint - amely a koronavírus-fertőzés megállapításától számított 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe - a vasárnap zárult egy hétben 8219 páciens haláláról érkezett jelentés.Ez azt jelenti, hogy a Covid-19 betegség okozta halálozások heti száma 459-cel, 5,3 százalékkal csökkent az előző héttel összevetve., az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) Covid-stratégiai igazgatója a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában - arra a kérdésre, hogy a javuló járványügyi adatok már az oltási kampány hatásait tükrözik-e - elmondta: mindegyik korosztályban csökkennek a fertőződési számok, így a legveszélyeztetettebb 70 és 80 év feletti korcsoportokban is, amelyekre a nagy-britanniai oltási kampány jelenleg koncentrál.Hopkins professzor szerint még kissé korai lenne kijelenteni, hogy ez már az oltások hatása. Hangsúlyozta: a szakértők ennek kimondása előtt azt szeretnék látni, hogy ebben a két korosztályban az újonnan kimutatott koronavírus-fertőzések száma már gyorsabban csökken, mint a fiatalabbak körében.A PHE vezető szakértője elmondta ugyanakkor, hogy a 80 évesnél idősebbek 80 százaléka már megkapta az oltást, és a szakhatóságok várakozása az, hogy ebben a korosztályban két héten belül már valóban érződik majd az oltási kampány hatása.Hopkins professzor hozzátette azonban, hogy a járvány megfékezését célzó korlátozások feloldásához nagyon lassan, nagyon óvatosan szabad csak hozzákezdeni.brit egészségügyi miniszter a BBC televíziónak nyilatkozva vasárnap úgy fogalmazott, hogy a britek "felszabadult, boldog nyárban bízhatnak". Ő is hozzátette azonban, hogy addig lesz még néhány kemény hónap.