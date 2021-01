Leállította Svédország a kifizetéseit a Pfizernek

Svédország felfüggeszti a Covid-19 ellenes vakcina kifizetéseit a Pfizernek, mert üvegeként hat adag árát számolták fel számukra az elfogadott öt helyett.



Az Európai Unió és a Pfizer eredetileg abban állapodtak meg, hogy minden vakcinát tartalmazó üveg öt adagot fog tartalmazni. Ezt követően viszont kiderült, hogy hat adagot is be lehet adni belőle. A hír erről úgy érkezett, hogy jóindulatú oltóorvosok jelezték, ha nagyon kell, akkor akár ki is lehet szorítani a hatodik adagot az üvegcséből. Persze, ez nem egyszerű, speciális fecskendő szükséges hozzá, és nem biztos, hogy minden oltóközpontban ez rendelkezésre áll."Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Ha egy országban csak öt adagot tud kivonni, akkor azt jelenti, hogy kevesebb adagot kapott ugyanazon az áron" - jelentette ki a svédországi oltások koordinátora,Közben, az Európai Bizottság elnöke kedden emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió milliárdokat fektetett be a koronavírus-elleni vakcinák kifejlesztésébe, és kijelentette, hogy az oltóanyaggyártóknak vállalniuk kell az EU-val kötött szerződéseikben foglaltakat, ki kell szállítaniuk a megrendelt vakcinákat megfelelő időben és mennyiségben.