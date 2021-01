Először beszélgetett telefonon Biden és Putyin, a fegyverkezés mellett Navalnij ügye is szóba került

Aggodalmát fejezte ki Joe Biden amerikai elnök Oroszország bizonyos tevékenységei, így a többi között Alekszej Navalnij ellenzéki politikus őrizetbe vétele miatt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott első telefonbeszélgetése során kedden - közölte Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője.



Psaki szerint megvitatták Biden javaslatát az orosz-amerikai Új START- (START-3) szerződés öt évre szóló meghosszabbításáról. A Fehér Ház közlése szerint Joe Biden és Vlagyimir Putyin is kifejezte országa készségét a hadászati nukleáris támadóeszközök csökkentéséről megkötött szerződés meghosszabbítására.A két elnök megállapodott abban, hogy a két ország tárgyalócsapata sürgősen munkába kezd, hogy a meghosszabbítást a szerződés február 5-i lejárta előtt tető alá hozza. Az Egyesült Államok és Oroszország a nap folyamán korábban diplomáciai jegyzéket váltott arról, hogy megállapodott a szerződés meghosszabbításáról. Megállapodtak abban is, hogy megvizsgálják a stratégiai stabilitásról folytatandó megbeszélések lehetőségét a fegyverzet-ellenőrzési és a felmerülő biztonsági kérdések körében.A két elnök Biden beiktatása után először lépett kapcsolatba egymással. A Kreml közleménye szerint a két elnök megelégedésének adott hangot az Új START szerződés ügyében lezajlott jegyzékváltással kapcsolatban. Putyin ratifikálásra még kedden átküldte az orosz parlament alsóházának a szerződés meghosszabbítását. A 2026. február 5-ig meghosszabbítandó dokumentum megjelent az Állami Duma adattárában.A fegyverzetcsökkentés kérdésén túl beszéltek arról is, hogy az Egyesült Államok "erőteljes támogatja Ukrajna szuverenitását a fennálló orosz agresszió tükrében." A szóvivő közölte, hogy Biden szóba hozta Navalnij ügyét is, akit őrizetbe vettek az orosz hatóságok a múlt héten, röviddel miután visszatért külföldi gyógykezeléséről. Az amerikai elnök aggodalmát fejezte ki a SolarWinds hackertámadás miatt is, amelynek elkövetésével Oroszországot vádolják, illetve azon értesülések miatt is, miszerint oroszok pénzt ajánlottak volna fel afganisztáni táliboknak amerikai katonák elleni támadásokért.A washingtoni elnöki hivatal közlése szerint Biden egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok erőteljesen fel fog lépni nemzeti érdekei védelmében, válaszul Oroszország azon lépései ellen, amelyek vagy neki vagy a szövetségeseinek kárt okoznak. A két elnök megállapodott az átlátható kommunikáció fenntartásában.Putyin a Kreml szerint köszöntötte Bident a hivatalba lépése alkalmából. Megjegyezte, hogy Oroszország és az Egyesült Államok kapcsolatainak normalizálása megfelelne mindkét ország, és - figyelembe véve különös felelősségüket a biztonság és a stabilitás fenntartásáért - az egész nemzetközi közösség érdekeinek.A moszkvai tájokoztatás szerint a felek emellett megvitatták a kétoldalú és a nemzetközi kapcsolatok egyes kérdéseit, áttekintették az együttműködés lehetőségét az új koronavírusos világjárvány elleni küzdelem, valamint a kereskedelem és a gazdaság területén. Az orosz elnöki sajtószolgálat a párbeszéd gyakorlatiasnak és őszintének minősítette.Az Új START az 1991-benakkori szovjet elnök ésvolt amerikai elnök által megkötött START-1 utódja. Vlagyimir Putyin orosz ésvolt amerikai elnök írta alá 2010-ben, és 2011-ben lépett hatályba. A megállapodás a rendszeresített robbanófejek számát 1550-ben, a hordozóeszközökét pedig - beleértve a rendszerbe nem állított eszközöket is - 800-ban maximalizálta. Ezek közül mindkét fél 700-at állíthat rendszerbe.Oroszország többször tett javaslatot az egyezmény meghosszabbítására. Erre az Egyesült Államok sokáig nem reagált, és felvetette Kína bevonását a tárgyalásokba., a Trump-kormányzat fegyverzetellenőrzéssel és a tárgyalásokkal foglalkozó különmegbízottja október végén kijelentette: elvi megállapodás született az Új START meghosszabbításáról. Akkor eztorosz külügyminiszter cáfolta. Később Putyin tett ismét javaslatot az egyezmény feltétel nélküli egyéves érvényben tartására, a feltételek újratárgyalása mellett, de azt az amerikai fél elutasította.