Elérte a 100 milliót a fertőzöttek száma a világon. Johns Hopkins Egyetem szerda reggeli adatai szerint eddig 100 270 535 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 157 349, míg a gyógyultaké 55 362 744. Egy nappal korábban még 99 706 375 fertőzöttet tartottak nyilván, a halottak száma 2 139 803, a gyógyultaké 55 040 967 volt. A fertőzés 192 országban és régióban van jelen.



A diagnosztizált esetek száma valószínűleg nem is tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, a nyilvántartás kritériumai is különböznek, sőt valószínűleg sokan vannak olyanok, akik tűnetmentes átvészelik anélkül, hogy tesztelnék őket.A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 25 438 138 fertőzött volt, és 425 073-an haltak meg. Indiában 10 676 838 fertőzöttet, 153 587 halálos áldozatot és 10 345 985 gyógyultat jegyeztek fel. Brazíliában 8 933 356 fertőzöttről, 218 878 halálos áldozatról és 7 896 890 gyógyultról tudni.Oroszországban 3 716 228-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 69 391-re, a gyógyultaké pedig 3 140 930-ra emelkedett. Az Egyesült Királyságban 3 700 268 a fertőzöttek száma, és 100 359-en haltak meg a betegségben.Franciaországban 3 138 498 fertőzöttet és 74 250 halálos áldozatot tartanak nyilván. Spanyolországban 2 629 817 fertőzöttet és 56 794 halálos áldozatot regisztráltak. Olaszországban 2 485 956 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 86 422, és 1 917 117-en gyógyultak fel a Covid-19-ből. Törökországban 2 442 350 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 25 344. Németországban 2 164 043 a fertőzöttek száma, 53 619 a halottaké, 1 881 933-an meggyógyultak.Kolumbiában 2 041 352 fertőzöttet és 52 128 halálos áldozatot tartanak nyilván. Argentínában 1 885 210 a fertőzöttek és 47 253 a halottak száma. Mexikóban 1 788 905 az igazolt vírusbetegek és 152 016 a halottak száma.Lengyelországban 1 482 722-en megfertőződtek, 35 665-en meghaltak, 1 243 575-en felépültek a kórból. Ukrajnában 1 237 810 fertőzöttről tudni, 23 148-an meghaltak, 999 466-an felgyógyultak. Romániában eddig 715 438 fertőzésről tudunk, 17 938 halálesetet tulajdonítanak a vírusnak, míg 658 595 személyt nyilvánítottak gyógyultnak. Magyarországon eddig 360 877 esetről tudnak, ebből 12 113 volt halálos, és 244 681 személy gyógyult meg.Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 99 541 fertőzéses esetet tartottak nyilván, valamint 4809 halálos áldozatot és 91 920 gyógyultat.Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan közép-kínai nagyvárosból terjedt el.