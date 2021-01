Női államfő után, Észtország miniszterelnöke is nő lehet

Kaja Kallas lehet Észtország miniszterelnöke és az ország első női kormányfője – írja a Szabad Európa.



A lemondott Ratas távozása előtti napon az észt belbiztonsági szervek közölték, hogy korrupciós gyanúval nyomozást indítottak a KredEx kormányzati hitelügynökség ellen egy tallini ingatlankomplexum fejlesztőinek adott 39 millió eurós kölcsön miatt - írja a Szabad Európa.

A lap szerint a vasárnapi jobbközép Reform Párt és a baloldali Centrum Párt közötti koalíciós megállapodás értelmében Kaja Kallasnak lesz lehetősége a kormányalkotásra, akitállamfő kért fel a feladatra. Ezzel pedig Észtország élén – a hivatalát 2016 óta betöltő Kaljulaid a Szovjetunió 1991-es összeomlása után függetlenné vált Észtország első női államfője - mellett a miniszterelnöki pozíciót is női vezető láthatja majd el. Ettől mindössze annyi választja el az országot, hogy Kaja Kallas kinevezését még jóvá kell hagynia a parlamentnek is.Az új kormányalakításra azért kerülhetett sor, Észtország korábbi kormányfője,nak korrupciós botrányba keveredett, ezt követően pedig le is mondott január 13-án. Ratas 2016 óta vezette az 1,3 milliós Észtország kormányát, az ügyben pedig ártatlannak vallja magát.A lemondásával azonban összeomlott az addigi hárompárti koalíció, így két párt vezetésével folytatódik tovább a közélet Észtországban. A két párt közös közleményében azt írta, a hatékony koronavírus válságkezelésen túl, progresszív úton kívánja majd tartani Észtországot és az ország összes régiójának fejlesztésén munkálkodik majd.Kallas ügyvéd végzettségű, korábban európai parlamenti képviselő volt és 2018 óta vezeti pártját. Az új észt kormányában nő lehet a pénzügyminiszter és külügyminiszter is.