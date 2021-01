Biden megsemmisítette Trump tiltását: újra szolgálhatnak katonaként a transzneműek

Joe Biden hatályon kívül helyezte Donald Trump azon intézkedését, amely megtiltja a transzneműek, hogy katonai szolgálatra jelentkezzenek.



"Biden elnök úgy véli, hogy a nemi identitás nem jelenthet akadályt a katonai szolgálatra, és Amerika ereje sokszínűségében rejlik" - idézi a BBC a Fehér Ház közleményét Trump elnök még 2017-ben jelentette be, betiltják, hogy transznemű embereket toborozzanak katonának. A tilalom végül 2019-ben lépett érvénybe. Azok a transznemű személyek, akik már a hadsereg kötelékében szolgáltak, folytathatták a munkájukat, de attól kezdve kizárták a transz jelentkezőket.A múlt héten beiktatott elnök korábban már többször is elmondta, hogy a tilalom feloldását tervezi, így nem volt váratlan a döntés. Biden hivatalba lépése után már visszavont egy sor korábbi Trump intézkedést, például már aláírta a mexikói határra épülő fal építésének leállítását elrendelő parancsot, megsemmisítette a muszlim többségű országokból érkezők tilalmát, illetve az LMBT+ közösségnek tett ígéretét is betartotta , rendeletet bocsátott ki az Mx. névmás használatáról.