Oxfam: miközben beütött a gazdasági válság a vírus miatt, a szupergazdagok őrületes mértében gadagodnak

A világ tíz leggazdagabb emberének hatalmas összeggel, több mint 540 milliárd euróval nőtt a járvány alatt a vagyona - számol be róla a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket monitorizáló Oxfam szervezet.



Az általuk kiadott jelentésben megjegyzik, hogy önmagában ez a vagyonosodás elegendő lenne arra, hogy a globális oltóanyagszükségletet fedezzék belőle. A felső egy százalék összeg ugyanakkor nagyjából ugyanannyi, mint amennyit a teljes G20-ak a vírus elleni védekezésre költöttek.Az Oxfam arra buzdítja a világ kormányait, hogy vegyék számításba a szupergazdagok hatékonyabb megadóztatását. A civil szervezet mindig a Davosban megrendezett világgazdasági konferencia előttre időzíti az éves jelentése kiadását. Idén azt emelik ki, hogy a kormányok példátlan támogatása a gazdaságuk számára a tőzsde fellendülését eredményezte, s ezzel a milliárdosok vagyona jelentősen nőtt, miközben a reálgazdaság az évszázad legmélyebb recessziójával szembesül.A jelentésben példának hozzák fejt, az Amazon tulajdonosát is. A matematika úgy szól, hogy amennyiben Bezos mind a 876 000 alkalmazottjának adna ma egy 105 000 dolláros bónuszt, akkor ugyanolyan gazdag maradna, mint volt a járvány előtt.Az Oxfam ugyanakkor úgy becsüli, hogy 200 és 500 millió közötti személlyel él több mélyszegénységben, mint a pandémia előtt.Jezz Bezos volt felesége,, ugyanakkor nemrég azt mondta, négy milliárd dollár ad különböző élelmiszerbankoknak, hogy a legszegényebbek sorsán enyhíthessenek. Más példák is voltak a szupergazdagok részéről. Bezos maga tavaly júniusban "csak" 125 millió dollárt adott a vírus elleni küzdelemre., a Twitter tulajdonosa is azt mondta, hogy egy milliárd dollárt adományozott különböző, a járvány enyhítését célzó ügyekre. Ez mintegy negyede volt az éves nyereségének.ugyanakkor több int 300 millió dollárral segített például a vakcina kifejlesztését.