Dull Szabolcs visszatért exkollégái közé és a Telex élére

Csatlakozik a Telexhez Dull Szabolcs, az index.hu hat hónappal ezelőtt elbocsátott főszerkesztője Munk Veronika jelenlegi főszerkesztő mellett társfőszerkesztőjévé válik a portálnak - számolt be a Telex közleménye.



Tavaly nyáron Dull elbocsátása következtében tömegesen mondtak fel az Index újságírói a vállalatnál, mivel nem látták többé a szerkesztőség függetlenségének garanciáit. Ősszel a távozott tagokból alakult meg a Telex szerkesztősége.„A lap indulásától kezdve többször elmondtam, hogy várjuk Szabolcsot, és mindenképp számítunk a munkájára, amint jogilag lehetséges” – nyilatkozta Kárpáti Márton, a Telexet alapító cég vezetője. Dull Szabolcs felmondási ideje és versenytilalmi korlátozása január 22-én járt le.Munk Veronika azt mondta: “Szabival hét évet már lehúztunk együtt közvetlen munkatársakként, nagyon jóban vagyunk, és mindketten ugyanolyan lapot szeretnénk: átlátható működésen alapuló, korrekt és kritikus, az olvasókra maximálisan figyelő újságot. Irtóra hiányzott már Szabi, szuper, hogy köztünk van újra!”"Alig vártam már, hogy újra ezzel a csapattal dolgozhassak. Megtisztelő Vera és Marci bizalma és a szerkesztőség ilyen nagymértékű támogatása. Szokatlan egy újság élén a két főszerkesztő, de a Telex története másban is szokatlan: ez a csapat két hónap alatt irgalmatlanul sok munkával, kizárólag olvasói támogatásokból hozott létre egy új újságot, amely rögtön a magyar közélet egyik megkerülhetetlen része lett. Főszerkesztőként Verával azon fogunk dolgozni, hogy a Telex továbbra is csak az olvasók érdekeit szolgáló lap legyen" - nyilatkozta a régi-új főszerkesztő.Dull Szabolccsal az elbocsátását követően a Transindex is készített interjút, itt lehet elolvasni Fotó: telex.hu