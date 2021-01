EB-javaslat: negatív tesztet mutasson fel és karantén is járjon annak, aki öt ezreléknél magasabb fertőzésszámú területről utazna más országba

Az Európai Bizottság új színekkel való besorolást javasol a koronavírussal által fertőzött területekre, hogy minél inkább elbátortalanítsa azokat, akik fölöslegesen szeretnének utazgatni az Unió területén, de ugyanakkor megmaradhasson a szabad mozgás elve is.



A javaslat szerint azok a zónák, ahol 5 ezrelék felettiek az esetszámok, sötétvörössel lennének jelölve. Eddig a Bizottság a szürke, zöld, narancssárga és vörös besorolást javasolta. Az új, sötétvörös szín új korlátozásokat is hozna: a Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy aki ezekből a zónákból egy másik uniós országba utazna, annak legyen kötelező negatív vírustesztet is felmutatnia, illetve legyen számukra kötelező a tíz napos karantén is.A Bizottság szerint ezzel meg lehetne fékezni a nagyon fertőző új brit koronavírustörzs elterjedését. A Bizottság javaslatát hamarosan az Európai Tanács is napirendre tűzi.Fotó: Európai Bizottság/2021