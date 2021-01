Elindult hivatalosan is a vakcinaverekedés

Az Európai Unió be fogja tartatni a koronavírus elleni oltóanyaggyártókkal a velük kötött szerződésekben foglalt kötelezettségeket, jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke vasárnap a francia Europe 1 rádiónak nyilatkozva.



Az MTI emlékeztet, a Pfizer amerikai gyógyszergyár a múlt héten bejelentette, hogy átmenetileg lassítja az oltóanyag-szállítást, hogy növelni tudja a gyártókapacitásokat. Pénteken az AstraZeneca brit vállalat tájékoztatott arról, hogy gyártási problémák következtében ugyancsak lelassul a vakcina szállítása az EU-ba.„Jogi eszközeinket felhasználva el fogjuk érni, hogy a gyártók tiszteletben tartsák a szerződésben foglaltakat” – hangsúlyozta Michel. Hozzátette: az EU ragaszkodik ahhoz, hogy a vállalatok átláthatóan kommunikáljanak a szállítási késések okaival kapcsolatban. Közölte azt is, hogy amikor a Pfizer tudatta, hogy késés várható, az EU-nak – kemény tárgyalási álláspontot képviselve – sikerült a késések időtartamát csökkenteni.„Keményen az asztalra csaptunk, így elértük, hogy több hét várakozási idő helyett csak a szállítás lassulása várható” – fogalmazott a tagállamok kormányait tömörítő Európai Tanács elnöke.Az Európai Uniót januárban sok bírálat érte amiatt, hogy messze elmaradt a várakozásoktól a leszállított oltóanyagok mennyisége.

Az unió mintegy 2,5 milliárd euró értékű előzetes kötelezettségvállalási szerződést kötött csaknem 2,3 milliárd adag potenciálisan hatékony vakcinára hat oltóanyaggyártóval

. A szerződésekben az árazásra, a szállítási és egyéb kulcsfontosságú feltételekre vonatkozó részleteket titkosították.

A Telex már beszámolt róla , éjszakába nyúlóan tanácskoztak az uniós állam- és kormányfők a csütörtöki, online csúcstalálkozójukon, amin Orbán Viktor is részt vett. A tagállami vezetők szerint a vakcinákat a lélekszám arányában, azonos időben kell eljuttatni minden tagállamnak, és a rendelkezésre állás érdekében az oltóanyaggyártóknak tiszteletben kell tartaniuk a megállapodásokat., az Európai Bizottság elnöke a találkozó után arról beszélt, az unióban koncentrálni kell az oltóanyagok gyorsabb kiszállítására és a már rendelkezésre álló készletek hatékony alkalmazására. Szerinte az unió eltökélt abban, hogy nagyobb kiszámíthatóságot biztosítson az oltóanyagok tagállamokba való szállítása és a dózisszám növelése terén. Von der Leyen azt is mondta, nemsokára elengedő mennyiségű vakcina érkezik az uniós tagállamokba ahhoz, hogy nyárra a lakosság hetven százalékát védetté tegye. Ez iszonyatosan nehéz feladat, de megugorható, és ehhez közösen kell dolgozni, mondta.A bizottsági elnök szerint pár hónapon belül Európában több vakcina lesz, mint amennyit fel tudnak használni. A BioNTech és a Moderna beérkező vakcináival az uniós lakosság több mint 85 százalékát be tudják oltani, ez 318 millió embert jelent.Ezért Von der Leyen azt javasolta, hogy a vakcinából az unió adjon néhány alacsonyabb jövedelmű országnak is addig, amíg a Covax nemzetközi vakcinaelosztó nagyobb dózisokban is tud nekik adni. Az elnök szerint ugyanis az az unió érdeke is, hogy a világ többi része is részesüljön a vakcinából, és így gátoljuk a vírus terjedését.Összességében ugyanakkor világos, hogy szinte valamennyi uniós tagállamban megrengett a bizalom abban, hogy nyárig az európai lakosság 70 százalékát valóban beoltsák, miként az az Európai Bizottság kedden bejelentett tervében szerepelt. Egyébként a Bizottság még 2020. június 17-én előterjesztette a Covid19-oltóanyagokra vonatkozó uniós stratégiát. A tagállami vezetők akkor egyetértettek azzal, hogy a gyártókkal közösen kell tárgyalni az ígéretes, fejlesztés alatt lévő vakcinák beszerzéséről, valamint jóváhagyták, hogy a Bizottság a Szükséghelyzeti Támogatási Eszközből nyújtson előfinanszírozást a vállalatoknak, hogy fel tudják gyorsítani az oltóanyagok kifejlesztését és előállítását.A Bizottság immár hat vakcinagyártóval (AstraZeneca, Sanofi–GSK, Janssen, BioNtech–Pfizer, CureVac és Moderna) kötött összesen 2,3 milliárd adag oltóanyagról szóló megállapodásokat. A pénzzel együtt az EU rengeteg oltóanyagot le is kötött tehát, a lakossági átoltottság azonban Európában egyelőre valóban elmarad például a Nagy-Britanniában, vagy Izraelben tapasztalhatóhoz képest.