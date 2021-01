Elhunyt Larry King

Életének 87. évében meghalt Larry King, legendás televíziós műsorvezető – jelentették be hivatalos Twitter-oldalán.



A televíziós újságíró koronavírus miatt december vége óta a Los Angeles-i a Cedars Sinai egészségügyi központban feküdt.King többek között 25 éven keresztül vezette a CNN-en a "Larry King Live" című műsorát, amelyben elnökjelölteket, hírességeket, filmsztárokat, sportolókat, de hétköznapi embereket is meginterjúvolt. 2010-ben ment nyugdíjba, a műsorának több mint 6000 epizódjának leforgatása után.Kingnek nem csak koronavírus-fertőzéssel küzdött, számos egészségügyi problémája volt: többek között cukorbeteg, többször volt színinfarktusa is az elmúlt években és a szívét is műtötték, a tüdőrákból azonban szerencsésen felépült.