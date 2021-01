Oroszországi tüntetések: már 330 embert állítottak elő

Több orosz városban tüntetőket vettek őrizetbe az Alekszej Navalnij ellenzéki politikus támogatására szombaton megszervezett tüntetéseken.



A politikai megmozdulások elleni hatósági fellépés megfigyelésére szakosodott OVD-Info szerint moszkvai idő szerint kora délutánra 330 embert állítottak elő. A Mihail Hodorkovszkij emigráns orosz ellenzéki politikus által finanszírozott MBH Media szerint Moszkvában 60, Szentpéterváron több mint 50 embert szállítottak el. A hatóságok szerint iratellenőrzés történik.A Meduza ellenzéki hírportál szerint a többtucatnyi városra kiterjedő megmozdulásokban több tízezren vesznek részt. A Távol-Keleten elkezdődött tüntetések Szibéria és az Ural településeit, majd Moszkvát és Szentpétervárt is elérték.Az Eho Moszkvi rádió helyszíni jelentése szerint Moszkva belvárosában, a Puskin téren több ezren gyűltek össze, és Szentpéterváron is ezrek próbálnak bejutni a Szenátus térre. Több helyen a mobilinternet lelassulására panaszkodtak a tüntetők, a szolgáltatók szerint azonban csak helyi túlterheltségről lehet szó.A hatóságok már a szombati tüntetéseket megelőzően őrizetbe vettek ismert ellenzékieket, nem engedélyezett tüntetések szervezése vagy fiatalkorúak felbujtása címén. Közülük többeket előzetes letartóztatásba helyeztek vagy megbírságoltak.A közösségimédia-szolgáltatókat az elmúlt napok folyamán felszólították, hogy távolítsák el a tüntetésre buzdító bejegyzéseket, amelyeket a hivatalos szervek törvénysértőnek tekintenek. A hatóságok emlékeztettek rá, hogy a koronavírus-járvány miatt gyülekezési tilalom van érvényben. Az oktatási minisztérium felhívással fordult a szülőkhöz, hogy a megmozdulásoktól tartsák távol gyerekeiket, és szervezzenek közös családi programot szombatra.Az orosz külügyminisztérium pénteken Telegram-bejegyzésben kifogásolta, hogy a moszkvai amerikai nagykövetség a honlapján olyan részletes tájékoztatást tett közzé a tervezett tüntetések helyszíneiről és időpontjairól, amely szerinte meghaladta a saját állampolgárai védelméhez szükséges figyelmeztetést.Az elkülönítőben tartott Navalnij pénteken videoüzenetet tett közzé az Instagramon, amelyben közölte, hogy pszichikai értelemben kiegyensúlyozott, és nem foglalkozik az öngyilkosság gondolatával.A tiltakozásokat azt követően hirdették meg aktivisták, hogy a berlini gyógykezelésről hazatérő Navalnijt január 17-én késő este a moszkvai repülőtéren őrizetbe vették. A másnap megtartott bírósági tárgyalásról, amely elrendelte a politikus 30 napos előzetes letartóztatását, a közösségi médiában maga Navalnij is tüntetésre hívta fel a híveit.Navalnijt azért kezelték Németországban, mert augusztus 20-án több nyugati laboratórium egybehangzó állítása szerint Szibériában megmérgezték egy, a "novicsok" csoporthoz tartozó idegméreggel. Moszkva tagadja ezt, mindaddig nem hajlandó nyomozást indítani az ügyben, amíg bizonyítékot nem kap a vád megfogalmazóitól.A Navalnij alapította Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány (FBK) kedden közzétett egy kétórás dokumentumfilmet, amelyben azt állította, hogy Vlagyimir Putyin elnök egy 100 milliárd rubelt (mintegy 400 milliárd forintot) érő titkos uradalmat építtetett ki magának a Fekete-tenger partján, Gelendzsik üdülőváros közelében. Az anyagot szombat délutánig több mint 67 millióan látták a YouTube-on.Az ellenzéki politikust azzal vádolta meg az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN), hogy többször is megszegte a rá korábban egy gazdasági bűncselekmény címén kirótt lakhelyelhagyási tilalmat, és kezdeményezte az ügyben rá kiszabott szabadságvesztés felfüggesztettről letöltendővé változtatását. A FSZIN kifogásolta, hogy a politikus nem tért azonnal haza, miután kiengedték a berlini Charité kórházból. Jogi képviselői szerint azonban ügyfelük ezt követően is ambuláns kezelésre szorult a klinikán. (MTI)