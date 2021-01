Oroszországban ellenzéki tömegtüntetések kezdődtek Navalnij letartóztatása miatt

Az orosz Távol-Keleten megkezdődtek szombaton az előzetes letartóztatásba helyezett ellenzéki aktivista, Alekszej Navalnij érdekében meghirdetett, nem engedélyezett országos tüntetések, és megindult a résztvevők elleni hatósági fellépés is.



Navalnij hívei a közösségi médiában több mint 90 oroszországi városban szólítottak fel tüntetésekre.Habarovszkban - amely az időzóna szerint hét órával előbbre jár Moszkvánál - ellenzéki aktivisták által megosztott videofelvételeken az látható, amint rendőrök tüntetőket vernek és zsúfolnak be egy rabszállító autóba. A távol-keleti városban egyúttal Szergej Furgal, a népszerű korábbi kormányzó letartóztatása ellen is tiltakoznak.Tüntetők százai vonultak Vlagyivosztok és Irkutszk utcáira is, dacolva a dermesztő hideggel. "Mi vagyunk az erősek" és "Putyin hazug" - kiáltozták.A hatóságok az előző napokban óvtak a részvételtől a nem engedélyezett tüntetéseken, amelyek amúgy is hónapok óta be vannak tiltva a koronavírus-járvány miatt., az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) fővárosi részlegének vezetője szombaton ismételten arra figyelmeztette a demonstrálni szándékozókat, hogy a tömegtüntetések a járványhelyzet destabilizációjához vezethetnek. Hangsúlyozta, hogy a koronavírust Moszkvában még nem győzték le, de a fertőzési számok minden korosztályban stagnálnak vagy csökkennek.A hatóságok megelőző intézkedéseket is tettek a tüntetések megakadályozására, Navalnij több támogatóját és társát ideiglenes őrizetbe vették, köztükt, Navalnij szóvivőjét is.Navalnijt, aki a múlt hét végén tért haza Németországból, ahol egy berlini klinikán mérgezés miatt kezelték, hétfőn az orosz hatóságok harmincnapos letartóztatásba helyezték. Az ellenzéki aktivista és csapata az eljárást politikailag motivált leszámolásnak minősítette, amelynek célja az elhallgattatása.Az Európai Unió szankciókat léptetett életbe Oroszországgal szemben Navalnij megmérgezése miatt, amelyetelnök rovására írnak, és amelyet az EU és általában a Nyugat meggyőződése szerint az orosz titkosszolgálat (FSZB) egyik osztaga hajtott végre. Ezt a szervezet és az orosz elnök is tagadja. (MTI)