Az orosz hatóságok őrizetbe vették Navalnij közeli munkatársait is

Vlagyimir Putyin legismertebb kritikusa, Alekszej Navalnij közvetlen munkatársait vették őrizetbe Oroszországban. A hatóságok a szombatra tervezett országos tüntetés előtt léptek fel az ellenzéki aktivistákkal szemben. Alekszej Navalnijt múlt vasárnap vették őrizetbe, miután visszatért Berlinből, ahol csaknem fél évig kezelték, mert az orosz titkosszolgálat megpróbálta megmérgezni. A Bloomberg úgy értesült, Putyin kritikusát akár tíz évre is börtönbe zárhatják.



Alekszej Navalnij egy, a politikai foglyok szabadon bocsátásáért szervezett moszkvai tüntetésen 2019 szeptemberében

Moszkva elutasította Navalnij szabadon bocsátását, noha ezt több nyugati kormány is kérte. Moszkva szerint ez teljes mértékben orosz belügy, ez az álláspont pedig sokat rontott Oroszország és a nyugati államok viszonyán. Az európai parlamenti képviselők is elítélték az orosz ellenzéki vezető őrizetbe vételét, és felszólították az unió vezetőit, hogy vezessenek be újabb szankciókat Oroszországgal szemben.— Elítéljük, hogy az orosz hatóságok őrizetbe vették Alekszej Navalnijt. Navalnij jogait tiszteletben kell tartani, ezért felszólítjuk Oroszországot, hogy azonnal engedjék szabadon – mondta az Európai Tanács elnöke,De az ellenzéki politikus még a cellában sem pihen. Miközben ő rácsok mögött van, csapata nyilvánosságra hozta azt a tényfeltáró videót , amely bemutatja azt a Vlagyimir Putyin orosz elnöknek tulajdonított, 100 milliárd rubeles palotát, melyet a Fekete-tenger partján építettek. A Kreml cáfolja a videó állításait.„Olyan ingatlant tulajdonítanak az elnöknek, ami egyszerűen nem létezik. Az elnök minden évben elszámol az összes ingatlanával az adóbevallásában” – mondta az orosz elnök szóvivője,A most őrizetbe vett aktivisták között van Navalnij YouTube-csatornájának üzemeltetője és egyben egyik ügyvédje,, és az orosz ellenzéki vezető szóvivőjeis, akitől egy riporter megérdezte az őrizetbe vételekor, hogy ott lesz-e a szombati tüntetésen. A szóvivő azt válaszolta, hogy ebben erősen kételkedik, mert a rendőrségi akciónak az a célja, hogy ne tudjanak megjelenni a demonstráción.