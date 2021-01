Joe Biden betartja az LMBT+ közösségnek kampányban tett ígéreteit: rendelet az Mx. névmás használatáról

Az Egyesült Államok kormányával elektronikus postán keresztül kapcsolatba lépő személyek most már nem-semleges névmás is választhatnak nevük elé, mivel Joe Biden elnök az első hivatali napján többek között erről is rendelkezett. A friss elnök számos határozatot írt alá, köztük egyet az LMBT + személyek diszkriminációja ellen - írja a Reuters.



Azok, akik "nem bináris" személyekként határozzák meg magukat, vagyis sem férfiként, sem nőként, kiválaszthatja az "Mx" címet a Fehér Ház honlapjának kapcsolattartó oldalán

, ahová először vezették be ezt az opciót. A személyes névmások legördülő listáján tehát újabb opcióként jelenik meg az Mx., illetve a they/them, azaz ők/őket névmások.A honlap frissítése Donald Trump adminisztrációjától való eltávozást jelzi, amely megtiltotta a transzneműek katonai bevonulását, és olyan rendeleteket adott ki, amelyek a gender identitás helyett a biológiai nem fontosságát hangsúlyozzák.Az LMBT+ közösség jogainak szószólói üdvözölték, hogy a Biden-adminisztráció azonnali lépéseket tett a transz, nem bináris és gender-nonkomform személyekkel kialakítandó párbeszéd és normális kapcsolat érdekében - mondta, az Egyesült Államok LMBT + érdekképviseleti csoportjának, a GLAAD vezetője egy e-mailben elküldött nyilatkozatában."A kutatások kimutatták, hogy névmásaink elismerése és tisztelete sok mindent megváltoztathat egészségünk és jólétünk szempontjából - különösen, ha az LMBTQ fiatalokról van szó." Az ifjúsági érdekképviseleti csoport, a The Trevor Projectnek több mint 40 ezer LMBT + 13–24 éves korú személlyel készült felméréséből kiderült, hogy azoknak 28 százaléka kísérelt meg öngyilkosságot az előző évben, többek között amiatt, mert embertársaik nem tartották tiszteletben az általuk választott identitáshoz kapcsolódó megszólítási normákat, és ezáltal csorbították személyi jogaikat.Szerdán Biden aláírta azt a rendeletet is, amely szerint a szövetségi ügynökségek nem folytathatnak hátrányos megkülönböztetést szexuális orientáció vagy nemi identitás alapján a nemi alapon történő megkülönböztetést tiltó meglévő szövetségi törvények végrehajtása során.Ez az „oktatás, lakhatás, hitel és egészségügy” területén is érvényes lesz - mondta, a Lambda Legal LMBT + jogi érdekképviseleti csoportjának szóvivője.

„A gyerekeknek képesnek kell lenniük arra, hogy úgy tanulhassanak, hogy ne aggódjanak amiatt, hogy megtagadják-e belépését a mellékhelyiségbe, az öltözőbe vagy az iskolai sportterembe” - áll Biden végzésében.

"A felnőtteknek számára biztosítanunk kell azt, hogy úgy dolgozhassanak és gyakorolhassák hivatásukat, hogy nem bocsátják el, nem alázzák meg, és nem részesülnek diszkriminatív bánásmódban nemi identitásuk miatt vagy mert öltözködésük nem felel meg a nemi alapú sztereotípiáknak."Biden az elnökválasztási kampány során hosszú listát tett közzé az LMBT + közösséget érintő rendeleteiről, és megígérte azt is, hogy

hivatalának első 100 napja alatt aláírja az egyenlőségről szóló törvényt, amely kifejezetten tiltja az LMBT + emberek hátrányos megkülönböztetését.

Biden visszavonta azt a Trump-rendelkezést is, amely betiltotta a rasszista, szexista és homofób elfogultság leküzdésére irányuló szövetségi sokszínűségi képzést, „a faji egyenlőség előmozdításáról és a hátrányos helyzetű közösségeknek a szövetségi kormányon keresztül történő támogatásáról” szóló rendeletének részeként.