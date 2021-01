Letette az esküt Joe Biden, ezzel pedig hivatalosan is ő az Egyesült Államok 46. elnöke

Január 20-án hivatalosan is véget ér Donald Trump elnöksége, egyben megkezdődik Joe Biden elnökségének első ciklusa.



„Minden amerikai elnöke leszek” – mondta Biden, és azt ígérte, ugyanannyira fog harcolni azokért, akik őt választották, mint akik nem.Szerinte az Egyesült Államok évek óta állja a próbákat, de felül is kerekedik rajtuk. Ezen a napon pedig nem egy elnökjelölt, hanem egy cél győzelme teljesedett be, a demokrácia győzedelmeskedett – mondta Biden első elnöki beszédekor, közvetlenül azután, hogy letette az esküt.„Ez egy remek nemzet, mi jó emberek vagyunk, az elmúlt hosszú, háborús és békés évek alatt nagy utat tettünk meg, de még hosszú út áll előttünk is” - tette hozzá. Szerinte ugyanis le kell győzni a fehér felsőbbrendűséget hirdetőket és a belföldi terrorizmust, egységet kell alkotni. Ehhez pedig el kell utasítani azokat, akik a tényeket manipulálják.„Van az igazság, és vannak hazugságok” – mondta. A vezetőknek meg kell védeniük az igazságot, és le kell győzniük a hazugságokat.Biden elmondása alapján az élet az egyenlőség ideája és a félelem, rasszizmus közötti őrlődésről szól. De a legnehezebb pillanatokban mindig voltak elegen, akik előrébb tudták vinni az országot, és erre most is képesek lesznek. Képesek rá, hogy tisztelettel és méltósággal tekintsenek egymásra, de jelenleg nem egy nemzetet, hanem egy káoszba fulladt országot lát csak, amit újra az Egyesült Államokká kell tenni.Az elnök a változás fontosságával, a változni tudás fontosságával folytatta, kiemelve, hogy 108 éve nők vonultak az utcára, hogy szavazójogot szerezzenek, most pedig alelnöke,személyében az ország első női alelnöke áll az oldalán, ez is mutatja, mindig van változás. (hírszerk.)