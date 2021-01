Hatalmas robbanás történt Madridban

Erős robbanás rázta meg Madridot, az El País azt írta, hogy délután 15 óra körül a város központjában található Toledo utcában egy épület felső három emelete romba dőlt.



Fotó: Pedro Alvarez/Getty Images News/© Getty Images

NEW:



Huge explosion reported in Madrid, Spain. Casualties feared. Cause of explosion unknown. #Spain pic.twitter.com/A3x2oVOr0E — FJ (@Natsecjeff) January 20, 2021

A robbanás oka egyelőre ismeretlen, a Reuters által idézett spanyol lap szerint gázrobbanás lehetett, hivatalos közlés azonban még nem érkezett. A spanyol közszolgálati tévé szerint többen megsérültek, és több spanyol lap szerint áldozatai is vannak a robbanásnak.Legkevesebb két halálos áldozata és több sérültje van a robbanásnak – közölte apolgármester a helyszínen nyilatkozva újságíróknak. A Reuters hírügynökség szemtanúkra hivatkozva közölte, hogy a rendőrség megkezdte a környék evakuálását, a többi között egy idősek otthonából menekítették ki az embereket.A madridi érsekség tulajdonában lévő hat emeletes épület teteje, homlokzata és több oldalfala teljes egészében leomlott. Az ingatlanban irodák, tárgyalótermek és három lakás található. A szomszédban iskola és idősotthon is van, mindkét épületből evakuálták a bent lévőket, akik közül senki sem sérült meg.A rendőrség lezárta a környéket, a környékbeli házakban élők nem hagyhatják el lakásukat. A tűzoltók kutatnak az épületben rekedt sérültek után, egy eltűnt személyről tudni.A mentőszolgálat tábori kórházat állított fel a közelben a sebesültek ellátására, tájékoztatásuk szerint eddig hat könnyű és egy súlyos sérültet szállítottak kórházba.A robbanás után készült képek és videók alapján a belvárosi utcát teljesen ellepte a por és a törmelék. A helyi tűzoltók 11 egységgel vonultak ki a helyszínre, ahol a közelben templom és iskola is található.